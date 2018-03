vor 19 Min.

Bäume Prettelshofen: „So nicht!“

Baumpfleger sind verunsichert. Wie sollen Bäume behandelt werden? Das Bundesnaturschutzgesetz schreibt schonende Form- und Pflegeschnitte vor

Von Bärbel Schoen

Keine anderen Pflanzen stehen derzeit so stark im Fokus wie die Bäume im Zusamtal. Das bekommt vor allem Wertingens Umweltreferent Ludwig Klinger zu spüren. Dabei geht fast unter, dass viele Bäume auch neu oder als Ersatz gepflanzt werden. In Prettelshofen beispielsweise plant die Stadt, zwischen den bestehenden Weiden in diesem Jahr Schwarzerlen zu setzen. Diese sollen einmal die über 50 Jahre alten Weiden ersetzen, erklärt Klingler. Weil sie im Laufe der Zeit brüchig geworden sind, wurden sie Anfang des Jahres gestutzt. Im Moment stehen sie noch wie Gerippe in der Landschaft. Landwirte hatten darüber geklagt, dass herabgefallenes Totholz ins Grasfutter gelangt sei und zu Verletzungen der Kühe geführt habe.

Manfred Herian, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, weist darauf hin, dass nur Profis bei der Baumpflege eingesetzt werden sollten. Denn Fehler beim Schneiden könnten dazu führen, dass der Baum stirbt.

Doch wie schneidet man richtig? „So jedenfalls nicht“, sagt Franz Endres zu den gestutzten Weiden in Prettelshofen. Er sei erschrocken über das Aussehen. „Da stehen ja nur noch Stumpen.“ Endres ist ein geprüfter Garten- und Baumpfleger und weiß, dass Bäume regelmäßig zurückgeschnitten werden sollten. „Aber nicht mit dieser Heftigkeit“, befürchtet er negative Folgen wie Fäulnis und Pilzerkrankungen.

Viele Baumpfleger und Baumkontrolleure sind derzeit verunsichert, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. In der täglichen Praxis müssen sie Lebensräume erhalten und Habitatbäume erkennen. Bäume verbessern die Luft und sind die „grüne Lunge“ in den Städten – eine 25 Meter hohe Buche produziert beispielsweise so viel Sauerstoff wie drei Menschen zum Atmen brauchen.

Deshalb ist eine enge Abstimmung zwischen Naturschutz und Baumpflege unabdingbar. „Wir halten uns an die gesetzlichen Regeln der „ZTV Baumpflege“ (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen im Straßenwesen)“, sagt Herian. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht gelten aktuelle Baumkontrollrichtlinien, nach denen sich Kommunen, Baumpfleger und Landschaftsarchitekten richten. Die ZTV-Baumpflege existiert seit 1981. Zu dieser Zeit sah die Baumpflege noch ganz anders aus als heute.

Die „Baumchirurgie“ sei damals Stand der Technik gewesen. Man arbeitete mit Stahlbolzen und Wundverschlussmitteln, verfüllte Baumhöhlen mit Beton und schnitt Wundränder aus. Viele dieser Arbeitsverfahren der Baumchirurgie wendet heute kein moderner Baumpfleger mehr an, heißt es bei der Forschungsgesellschaft Landesentwicklung Landschaftsbau (FLL).

Das liege daran, dass sich das Wissen um die Biologie der Bäume in den letzten drei Jahrzehnten stark verändert hat. Die vertieften Kenntnisse über unsere Bäume, wie sie wachsen und mit Wunden umgehen, verändert auch die praktische Baumpflege vor Ort. Eine fachgerechte Pflege orientiert sich am aktuellen Stand der Wissenschaft. Die ZTV-Baumpflege 2017 greift die neuesten Kenntnisse aus der Wissenschaft der letzten zehn Jahre auf und behandelt verschiedene Themen intensiver, wie zum Beispiel den stärker in den Fokus rückenden Artenschutz.

Das Bundesnaturschutzgesetz enthält zwar den Begriff „schonende Form- und Pflegeschnitte, gibt aber keine Definition dazu. Die ZVT-Baumpflege setzt hier an und teilt Maßnahmen in „schonende Form- und Pflegeschnitte“ sowie „stark eingreifende Maßnahmen“ ein. Zu den schonenden Schnitten zählen Jungbaumpflege, Totoholzbeseitigung und Kronenpflege, alle Habitus verändernden Schnittmaßnahmen und Kroneneinkürzungen sind starke Eingriffe.

Wegen des steigenden Interesses bei den Bürgern will Umweltreferent Ludwig Klinger noch einmal einen Vorstoß im Wertinger Stadtrat wagen: Ein Baumkataster könnte sämtliche Bäume auf öffentlichem Grund erfassen und dafür sorgen, dass der Überblick über den Zustand der Bäume gewahrt bleibe.

Bei bis zu 6000 Bäumen kämen auf die Stadt etwa 50000 Euro Kosten im Jahr zu. Nicht eingerechnet die jährlichen Baumkontrollen.