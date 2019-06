vor 31 Min.

Bald keine freie Fahrt mehr durch Lauterbach

Bald wird in Lauterbach gebaut.

Aufgrund einer Baumaßnahme wird die Ortsdurchfahrt für einen Monat gesperrt.

Autofahrer durch das untere Zusamtal müssen sich am kommenden Montag auf Veränderungen einstellen, wenn sie durch Lauterbach fahren wollen. Denn die Gemeinde Buttenwiesen beabsichtigt den Bau einer Querungshilfe in der Staatsstraße 2027 einschließlich einer Fahrbahnaufweitung im Bereich des Ortseingangs des Ortsteils Lauterbach auf Höhe des Kindergartens. Deshalb wird von Montag, 17. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 19. Juli, die Staatsstraße 2027 zwischen der Kreuzung mit der Allmannshofer Straße und Ortsausgang des Ortsteils Lauterbach voll gesperrt. Die Einfahrt in die Schulstraße ist ebenfalls gesperrt.

Ein Übergang wird in Lauterbach gebaut

Die Gemeinde bittet um Verständnis und weist auf die Umleitungen hin: Von Wertingen nach Mertingen geht es über die Staatsstraße 2027 nach Frauenstetten, dann über die DLG 3 nach Wortelstetten, weiter nach Ehingen, dann Druisheim und schließlich über die DON 28 nach Mertingen. (pm)

