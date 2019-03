vor 46 Min.

Balladen und Musik im Schloss

Gerhard Schmidt und die Gruppe Kurzweyl

Balladen mit Musik sind am Samstag, 23. März, im Festsaal des Wertinger Schlosses zu hören. Die Veranstaltung der vhs Zusamtal Wertingen-Buttenwiesen beginnt um 19.30 Uhr.

Wenn man bei Gerhard Schmidt, bekannter Balladen-Rezitator aus Laugna, und der Gruppe Kurzweyl zu Gast ist, darf man sich auf einen abwechslungsreichen Abend freuen. Motto ist diesmal unter dem Titel „Besen, Besen seid’s gewesen“. Durch wortgewaltig, gestenreich und frei rezitierte Balladen zieht Gerhard Schmidt seine Zuhörer in den Bann. Manches Meisterstück der Literatur wird Erinnerungen an die Schulzeit wachrufen: so z.B. der Zauberlehrling, der Erlkönig oder Belsazar. Zudem kommen auch Stücke weniger bekannter Lyriker zum Vortrag und können inhaltlich interessantes Gedankengut vermitteln. Die musikalische Umrahmung gestaltet die Gruppe Kurzweyl (Leitung: Iris Wolf). Da ist der Name Programm: auf vielerlei Instrumenten wird facettenreich und freudig musiziert. Es erklingt verschiedenste Musik vom mittelalterlichen Dudelsackstück über Händel bis hin zu modernen Stücken. (pm)

