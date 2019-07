vor 43 Min.

Ballenpresse für Stroh fängt Feuer

20 Helfer der Feuerwehren sind bei Brand in Wortelstetten im Einsatz

Ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro ist an einer Strohballenpresse in Wortelstetten entstanden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die Ballenpresse an einem Strohacker am Samstag gegen 13.45 Uhr Feuer gefangen: Während den Arbeiten verstopfte die Ballenpresse kurz, nachdem der 20-jährige Maschinenführer über eine größere Strohschwade gefahren war. Die Presse fing im vorderen Bereich zum Qualmen an. Der 20-Jährige fuhr das Arbeitsgerät laut Polizeibericht sofort vom Acker auf eine Wiese und koppelte es von seinem Zugfahrzeug ab. Der Strohacker hatte zwischenzeitlich aber bereits zu brennen angefangen.

Der Brand breitete sich nach Angaben der Polizei auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern aus. Die Feuerwehren Buttenwiesen und Wortelstetten löschten das Feuer mit 20 Einsatzkräften. Drei Fahrzeuge waren bei dem Einsatz vor Ort. (pol)

Themen Folgen