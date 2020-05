Baumkletterer verpasst Wertinger Rotbuche einen Schnitt

Plus Der rund 120 Jahre alte Baum steht in einem innerstädtischen Garten in Wertingen. Anwohner alarmierten die neue Umweltreferentin der Stadt. Für sieben Bäume gab es keine Rettung.

Es muss an seinem auffälligen Pick-Up liegen. Egal wo Marco Hillenmeyer damit auftaucht, er kann sicher sein, dass kurze Zeit später ein Naturschützer auftaucht. Auf seinem Fahrzeug transportiert er Häcksler, Fräsen und Sägen. Marco Hillenmeyer ist von Beruf Baumpfleger. Das Fällen von Bäumen, das nur einen Teil seines Aufgabengebietes umfasst, löst bei manchem Anwohner Argwohn aus. So wie in der vergangenen Woche. Die neue Umweltreferentin der Stadt, Hertha Stauch, wurde von einer Anwohnerin alarmiert, die befürchtete, dass viele Bäume ihr Leben lassen könnten, wenn nicht eingeschritten würde.

Baumfällungen sind oft emotional

Marco Hillenmeyer weiß um die Emotionalität beim Thema Baumfällungen und kann nachvollziehen, dass Anwohner erst mal aufgeschreckt sind, wenn sie sehen, dass er sich einem altehrwürdigen Baum mit der Säge nähert. Nicht zuletzt hat er seinen Beruf selbst aus seiner Leidenschaft für Bäume gewählt. „Wir sind keine Baummörder“, stellt er klar und ergänzt: „Wir leben mit und von der Natur.“ Außerdem gelten strenge natur- und artenschutzrechtliche Auflagen. Fehler könnten schnell teuer werden. In der Alemannenstraße hatte der zertifizierte Baumpfleger einen größeren Auftrag durchzuführen. Der im Zentrum der Stadt gelegene Privatgarten sollte gebändigt werden. Seit einigen Jahren steht dort das Einfamilienhaus leer und der rund 1400 Quadratmeter große Garten wurde seither der Natur überlassen. Entsprechend dicht ist der Bewuchs und gleicht einem kleinen Dschungel. Unzählige Ahornableger verbreiten sich auf dem Rasen und die Äste einer Rotbuche reichen bis zum Boden der Terrasse und über das Dach des Hauses hinaus – ein paradiesischer Zustand für Vögel, Insekten, Bienen und Igel.

Zusammen mit der Besitzerin, einer jungen Frau vom Starnberger See – ihren Namen will sie nicht in der Zeitung lesen – werden 32 Bäume gezählt. „Von ihnen darf künftig keine Gefährdung ausgehen, wenn Mieter ins Haus ziehen“, sagt sie. Totholz herausnehmen und kreuzende und reibende Äste kürzen – so erklärt Hillenmeyer sein Vorgehen. Der Rückschnitt der Kronen dürfe nicht zu stark ausfallen, sonst besteht die Gefahr eines Sonnenbrandes. Besonders die Rinde von Buchen reagiere äußerst empfindlich auf ungewohnte Sonneneinstrahlung. „Solche Brandschäden können auch dann auftreten, wenn Nachbarbäume gefällt werden“, berichtet Hillenmeyer.

Physiologisches Gleichgewicht des Baums

Allzu hemdsärmeliger Baumschnitt ist nicht nur eine ästhetische Zumutung. Er gefährdet das physiologische Gleichgewicht des Baums zwischen Wurzel- und Kronenmasse. Zwar versuche der Baum, in einer massiven Stressreaktion, den Kronenverlust mit Wasserschossen wettzumachen. Doch das alles schwächt seine Abwehrkräfte. Außerdem entstehe so bei vielen Baumarten eine besenartige Krone, die entstellend wirkt.

Zu große, falsch geführte und unsaubere Schnitte sind überdies Einfallstore für Bakterien und Pilze. Zu starker Rückschnitt sei außerdem ökologisch bedenklich. Baumkronen bieten schließlich reichlich Lebensraum und Nahrung für Vögel und Insekten. „Wo immer es möglich ist, erhalten wir einen Baum“, versichert Hillenmeyer.

Vor allem alte Exemplare will er schützen, so wie die 120 Jahre alte Rotbuche in der Alemannenstraße. „Diese hat Merkmale für ein Naturdenkmal“, verweist er auf das hohe Alter und die schöne Statur. Weil der Standort des Baumes keine Hebebühne und keine schweren Arbeitsgeräte zulässt, ist der Baumkletterer gefragt.

Früherer Beruf kommt ihm zugute

Hillenmeyer kommt hier sein früherer Beruf zugute. Er arbeitete sieben Jahre lang als Industriekletterer, bevor er die Baumpflege erlernte. Baumkletterer befahren keine Wurzelbereiche oder beschädigen gesunde Baumteile durch Arbeitsbühnen. Sie haben ihr Seil, einen zweiten Mann am Boden und das Geschick, selbst schwer zugängliche Bäume effizient zu pflegen, kürzen und sogar zu fällen.

Die Umweltbilanz der alten Rotbuche könne sich sehen lassen. Jedes einzelne Blatt filtert Kohlendioxid. Hillenmeyer: „Dieser Baum kann im Jahr mehr als eine Tonne CO2 aufnehmen.“

Mit Bühne nahe heran an die Bäume

Mit einer mobilen Hubarbeitsbühne und einer Kopfkamera kann er nah an die Bäume heranfahren und sie von der Seite und von oben in 22 Metern Höhe in Augenschein nehmen. Auf diese Weise entdeckt er abgestorbene Äste und Nestbauten. In der benachbarten Fichte haben sich Eichhörnchen einen Kobel gebaut. „Die lassen wir lieber in Ruhe.“ Der Baumpfleger hat in der Vergangenheit unangenehme Erfahrungen gemacht: „Die springen einem ins Gesicht und greifen an.“

Im Privatgarten an der Alemannenstraße gibt es für sieben Bäume keine Rettung: eine abgestorbene Birke, einen schwankenden Apfelbaum und eine Baumgruppe von fünf Fichten, deren Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war.

Die Besitzerin will am liebsten an eine Familie mit Kindern vermieten, die ein Faible für Naturgarten haben. Hier gibt es viel zu entdecken: Jungvögel bei ihrem ersten Ausflug, Holzbienen in Aktion am Totholz, Eichhörnchen beim Sammeln von Bucheckern …

Lesen Sie dazu auch: