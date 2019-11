vor 20 Min.

Beatles-Musik in Synagoge

Auf eine musikalische Zeitreise zurück in die 1960er Jahre geht die Coverband „Get Back“ in der Alten Synagoge Binswangen. Dort findet am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr ein Benefizkonzert für den Verein Nothilfe statt. Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernimmt Landrat Leo Schrell. Im Laufe des Konzerts sind Stücke von den Beatles, Rolling Stones, Kinks, The Who, Beach Boys, Monkees, Doors, Cream und Jimi Hendrix zu hören.

Die Coverband verzichtet auf ihre Gage. Der Erlös des Konzerts fließt dem gemeinnützigen Verein zu. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in Not unter die Arme zu greifen. Weitere Informationen zu dem Verein und dessen Arbeit unter: www.nothilfe-verein.de. Es sind noch Konzertkarten per Mail unter info@nothilfe-verein.de oder telefonisch unter 0160/98224024 erhältlich. Zudem werden ab 16 Uhr Restkarten am Eingang verkauft. (pm)

