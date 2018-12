06:00 Uhr

Bei Wertinger Schlossweihnacht werden Wünsche wahr

Am Freitag öffnet der Wertinger Weihnachtsmarkt. Bereits jetzt steht der Wunschbaum im Foyer des Rathauses. Was an den beiden Adventswochenende sonst noch rund ums Schloss geboten ist.

Von Birgit Alexandra Hassan

Kaum dass der letzte der 72 Sterne am diesjährigen Wertinger Wunschbaum hängt, nimmt Gabriele Buberl bereits zwei davon wieder ab. Der 58-jährigen Wertingerin ist es eine „Herzensangelegenheit“, sich alljährlich an der mittlerweile traditionellen Aktion des Wertinger Familienbüros zu beteiligen. „Das ist so richtig Weihnachten“, sagt Julia Unger. Die Sozialpädagogin führt die Tradition ihrer Vorgängerin Birgit Sölch gerne weiter. „Uneigennützig jemand anderem etwas geben, den ich nicht mal kenne, finde ich wunderschön.“ Und so steht der Wertinger Wunschbaum auch heuer wieder im Foyer des Wertinger Schlosses und wartet auf potenzielle Weihnachtsmänner und -frauen, die die Wünsche von Kindern erfüllen. Wenn alles gut läuft, wird der grüne Weihnachtsbaum spätestens am Ende der Wertinger Schlossweihnacht ohne Sterne dastehen. Und die beginnt am Freitag, 9. Dezember, um 17 Uhr. Katrin Schiffmann und Hermann Kotter haben alles bis ins Detail vorbereitet. Jetzt hoffen sie auf passendes Wetter. Denn damit steht und fällt der Besucheransturm bei einem Weihnachtsmarkt, wissen sie aus langjähriger Erfahrung.

Sturm bei der Wertinger Schlossweihnacht

Vor rund zehn Jahren hatte ein Sturm am Sonntagabend des ersten Wochenendes teils komplette Stände gegen die Schlossmauer geweht, obgleich sich die Schlossweihnacht kulinarisch und musikalisch besser als die Jahr davor präsentiert hatte.

Seitdem sind die einzelnen Marktstände fest im Boden verankert. Stabile grüne Lkw-Planen schützen die Marktleute zudem und ermöglichen nachts ein festes Verschließen der Stände. „Und optisch macht’s auch mehr her“, sagt Kotter.

46 Aussteller erwartet der Koordinator in diesem Jahr. Gut die Hälfte richtet sich im Schlossgraben ein, der Rest verteilt sich auf die Innenräume des Schlosses. Dazu kommen vielfältige Essensangebote. Traditionelle Brat- und Feuerwürste, Rahmfleck und Flammkuchen, Schupf- und Dampfnudeln, Reiberdatschi und Crêpes, gerupftes Fleisch und geräucherte Fische, zählt Katrin Schiffmann auf. Sowohl mehreren Essensanbietern als auch Ausstellern habe man absagen müssen, viele Anfragen seien eingegangen.

Das 15. Jahr findet der Wertinger Weihnachtsmarkt mittlerweile im und rund ums Schloss statt. Nach dem Umzug vom Marktplatz hatte die Stadt die Organisation übernommen, sprich Hermann Kotter und seine Kollegin.

An diesem Mittwochvormittag steht im Foyer des Schlosses und Rathauses nicht nur der Wunschbaum. Die Märchen- und die Hexenhütte sind ebenfalls bereits aufgebaut. Während in der einen abwechselnd verschiedene Männer und Frauen täglich mehrere Märchen erzählen werden, heißen in der anderen zwei kleine Hexen die Besucher mit einem Lebkuchen willkommen.

Weitere grüne Tannenbäume warten derzeit noch auf Schmuck, ebenso die Marktstände im Freien. Am frühen Freitagabend (17 Uhr) wird Bürgermeister Willy Lehmeier gemeinsam mit seinem Schlossengel und kraftvollen Klängen zahlreicher Saxofonspieler den Markt eröffnen. Zwei Wochenenden lang können die Besucher ihre Sinne – Augen, Ohren und den Gaumen – inspirieren lassen. Und wer dazu noch den einen oder anderen Wunsch erfüllen will, auf den wartet besagter Wunschbaum, der 2015 erstmals Wünsche erfüllte.

Bereits im Oktober hatte Julia Unger dafür mehrmals die Wertinger Tafel besucht und das Gespräch mit Familien gesucht. „Manches Kind tat sich schwer, seine Wünsche wirklich wahrzunehmen, oft sind die Kinder mit dem Unmaß an Auswahl überfordert“, erzählt die 41-jährige Sozialpädagogin. Letztendlich wünschten sich viele Kleidung – ordentliche Schuhe oder eine Winterjacke. Und auch die Klassiker sind immer wieder dabei: Babypuppen, ferngesteuerte Autos und Rollschuhe. Rund 25 Euro sollte das Geschenk kosten und bis spätestens 17. Dezember im Bürgerbüro (ehemaliges Amtsgericht) abgegeben werden. – Gabriele Buberl hat sich schnell für zwei Wunschsterne entschieden: „Eine kleine Winterjacke und eine Puppe darf ich jeweils an ein Mädchen verschenken“, freut sie sich. Die Namen der Kinder kennt sie nicht, lediglich das Alter. Als Mutter zweier erwachsener Söhne suche sie sich ganz bewusst jeweils Mädchen aus. Als sie vergangenes Jahr dafür einkaufen ging, habe ihr Sohn Raphael richtig erkannt: „Die größte Freude machst du dir selbst damit.“ – „Stimmt“, sagt Gabriele Buberl und packt freudig ihre beiden Sterne ein.

Eröffnung des Wertinger Weihnachtsmarktes

Eröffnet wird die Wertinger Schlossweihnacht am Freitag, 7. Dezember, um 17 Uhr. Geöffnet ist am zweiten und dritten Adventswochenende freitags und samstags jeweils von 17 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Die Sterne am Wertinger Wunschbaum können ab sofort ausgesucht werden. Wie’s funktioniert steht neben dem Baum.

