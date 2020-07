vor 2 Min.

Beim Binswanger Skapulierfest Neues entdeckt, da Gewohntes nicht sein durfte

Während der Andacht vor der Bruderschaftskapelle segnete Pfarrer Rupert Ostermayer am Sonntag in Binswangen die Gläubigen und die Skapuliere.

Plus Das Skapulierfest in Binswangen konnte trotz Einschränkungen auch dieses Jahr stattfinden. Pfarrer Rupert Ostermayer lenkte den Blick auf einen Gebetsschatz.

Von Brigitte Bunk

Die Gläubigen sitzen auf Stühlen auf der Grünfläche vor der Marienkapelle. Mit Sicherheitsabstand, nur Angehörige rücken enger nebeneinander. Als Pfarrer Rupert Ostermayer zum Segnen der Skapuliere und der Gläubigen den Weg entlang geht, hat er seinen Mund-Nasen-Schutz übergezogen und geht wieder zurück zum Podest, das diesmal direkt bei der Bruderschaftskapelle steht. Die große Schar der Ministranten steht nicht wie üblich in der Reihe davor. Wesentlich weniger als sonst sitzen auf Stühlen. Pfarrer Ostermayer spricht die Gebete und hält die Predigt. Diesmal spricht er von den Ehrentiteln Mariens, von denen es viele gibt. Genauer geht er auf den ein, der Maria als „unsere geistliche Mutter und Lehrerin“ bezeichnet. Ostermayer erzählt, dass er selbst erstaunt war, als er entdeckte, dass dieser Ehrentitel aus der Skapulierverehrung kommt, vom Berg Karmel her.

Wunderschönes Ambiente in Binswangen

Das Skapulierfest in Binswangen verlief am Sonntag durchaus anders als sonst. Doch freuten sich die Verantwortlichen und Gläubigen, dass die jährliche Feier überhaupt stattfinden konnte. Schon den Gottesdienst vormittags im wunderschönen Ambiente rund um die Marienkapelle erlebten viele Besucher als sehr bereichernd. Auf ihn folgte bei herrlichem Sonnenschein am Nachmittag die Andacht.

Wie jedes Jahr nahmen Vertreter der Kirchenverwaltung neue Mitglieder in die Bruderschaft des heiligen Skapuliers der Jungfrau Mariä vom Berge Karmel auf, die bereits seit dem 17. September 1685 besteht. Im Gebet wurde der Verstorbenen gedacht. Im Gegensatz zu sonst wurde eine Liste geführt, wer das Gelände betrat. Der Rosenkranz im Vorfeld der Andacht und die Prozession durften wegen Corona nicht stattfinden. Pfarrer Ostermayer sieht den positiven Aspekt und erklärt am Ende der Andacht mit Blick auf das Gebetsheft: „Selten ein Schaden ohne Nutzen, wir beten hier ein wenig weiter mit dem Büchlein und entdecken, welcher Gebetsschatz darin enthalten ist, den wir bisher noch nicht kennen.“

Maria als Vermittlerin und Lehrerin

Was die Gläubigen schon kannten, war die Lesung. Um zu erläutern, wie Maria als Vermittlerin und Lehrerin wirkt, stellte Pfarrer Ostermayer drei spezielle Stellen heraus. Der Lehrplan, an den sie sich als geistliche Mutter und Lehrerin hält, ist die Bibel, also die Schriften des alten und des neuen Testaments, führte der Pfarrer aus. Der erste Inhalt: Gott ist einfach da und dafür sind keine Beweise nötig. Ostermayer spricht von der Entstehung des Universums, von der Evolution: „Akzeptiere Mensch, dass hinter allem Gott steht. Einer, der den Impuls gegeben hat, der alles in ein sinnvolles Ganzes hat münden lassen.“ Und der Priester fügt hinzu: „Ist das nicht Beweis genug?“

Dann fragt Ostermayer, wie man sich Gott vorstellen müsse. Gott, der alle Stärke, Macht und Gewalt zur Verfügung hat und deshalb mit Milde richtet, „unendliche Geduld mit uns Menschen hat“.

Und die dritte Lehre lautet: „Wer gerecht leben will, muss menschenfreundlich sein.“ Das drücke sich laut Pfarrer Ostermayer darin aus, dass die Menschen freundlich miteinander umgehen.

