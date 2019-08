vor 53 Min.

Beim Stadtfest trifft sich ganz Wertingen

Das schließt alle ein, die sich irgendwie mit der Zusamstadt verbunden fühlen. Am Freitag geht’s los. Dann wird gefeiert mit toller Musik, kulinarischen Spezialitäten und mancher Neuerung. Bei zwei Frauen laufen die Fäden zusammen.

Von Birgit Alexandra Hassan

Gutes Wetter ist bestellt. Und wie’s aussieht, scheint es damit zu klappen. Auch ansonsten sind die wesentlichen Vorbereitungen getroffen für das Stadtfest 2019 in Wertingen. Zwei Frauen sind daran maßgeblich beteiligt: Dorrit Hassel und Verena Beese. Bei ihnen liefen und laufen alle Fäden zusammen. Während erstere den Überblick über Fieranten, den Aufbau und die Sicherheit bewahrt, regelt letztere alles rund um Rechnungen und Werbung. „Erstmals ist die Stadt dieses Jahr offizieller Veranstalter“, erzählt Verena Beese, Chefsekretärin des Wertinger Bürgermeisters im Gespräch mit unserer Zeitung. Für den Besucher ändert sich damit auf den ersten Blick nichts, waren Wirtschaftsvereinigung und Stadt doch stets gemeinsam als Veranstalter aufgetreten. Und das soll weiterhin so bleiben.

Dieses Jahr einige Veränderungen

Dennoch sind bereits im Vorfeld Veränderungen ersichtlich. 19 Fieranten – so viele wie noch nie – werden Essen, Trinken und Unterhaltung anbieten. Dazu verlagert sich das Geschehen etwas von der Örtlichkeit. Während die Bühne am Marktplatz weiterhin bestehen bleibt, kommt eine zweite Bühne auf dem Parkplatz der Zusaminsel hinzu. Der weist laut Beese gleich mehrere Vorteile auf. Zum einen „betört er durch sein romantisches Ambiente“. Zum anderen gibt’s hier Schatten und Platz – für Biertischgarnituren auf den Rasengittern und vor allem zum Tanzen auf der Asphaltfläche. Die Musik nämlich trägt wesentlich zur guten Laune auf dem Stadtfest bei. Mit DJ Peter Miethig – bekannt von den Augsburger Sommernächten – und Schlagern der 80er und 90er Jahre geht’s am Freitagabend auf der Zusaminsel los. Gefolgt von der Wertinger Top-Band „Trio Prosecco“ am Samstagabend. Am Sonntag können dann nachmittags erst die Mädchen und Jungs in der Kinderdisco das Tanzbein schwingen, bevor am Abend die „Ricardos“ zum Tanz in den Sommerabend und einem stimmungsvollen Ausklang einladen.

Nicht weniger attraktiv scheint das Programm auf der Marktplatzbühne, das sich höchstens an eine andere Zielgruppe richtet. Los geht’s auch hier mit junger Live-Musik und Party bei „Meine Lieblingsband“. Am Samstag steht Soulmusik mit „Soul City“, einer Band aus dem Raum Dillingen und Donauwörth auf dem Programm. Und am Sonntag bieten zunächst die jungen, rund 20-jährigen Mädels und Jungs von „Was wois i“ zünftige, junge Blasmusik an, die Spaß macht. Am Abend laden schließlich die Binswanger „Banzger Blosn“ mit den schönsten Liedern aus Böhmen, Mähren und etwas Oberkrain zum klassischen Dämmer-Schoppen ein. Zwischen den beiden Bühnen bekommen heuer auch die Vereine und andere Fieranten die Möglichkeit, mit Musik, Lichtern und weiteren Angeboten aktiv und kreativ zu werden.

Graffitikünstler lädt Kinder nach Wertingen ein

So lokal wie möglich, heißt das Motto nicht nur bei der Auswahl der Live-Musik-Gruppen. „Auch bei den Fieranten geben wir gerne den lokalen den Vorzug“, erklärt Verena Beese, „und solchen, die schon ewig dabei sind.“ So weiten sich dieses Jahr sowohl die Essens- und Getränkeauswahl als auch das Begleitprogramm aus. Einen besonderen Fokus legte das Organisationsteam auf den Sonntag. „Er soll ein Familiensonntag mit riesengroßem Programm werden“, sagt Verena Beese. So bietet ab 11 Uhr – nach dem traditionellen Gottesdienst auf dem Marktplatz – der renommierte Graffitikünstler Niko Lemmermann auf Kosten der Stadt einen Workshop für Kinder und Jugendliche an. Treffpunkt ist an der alten Stadtmauer am Kalteck, beim Kindergarten Sonnenschein. Jede(r) hat hier die Möglichkeit, der alten Stadtmauer einen neuen Anstrich zu verpassen.

Zeitgleich bietet die Wertinger Pfarrjugend parallel zur Kinderdisco eine Kinderbetreuung und Animation an. Ab 14 Uhr werden sich dann die Feuerwehren der Stadt und ihrer Stadtteile gemeinsam vorstellen. Geplant sind neben einer Riesenfahrzeugausstellung eine Spritzwand für Kinder sowie eine Handfeuerlöscherausbildung und eine Rauchmelderberatung für die Erwachsenen. Und auch die einzelnen Fieranten haben sich spezielle Angebote und Aktionen für die Familien einfallen lassen.

Wertinger Böllerschützen geben "Startschuss"

Den „Startschuss“ zum Stadtfest werden am Freitagabend um 19 Uhr traditionell die Wertinger Böllerschützen auf dem Marktplatz geben, nach dem offiziellen Anzapfen des ersten Bierfasses durch Bürgermeister Willy Lehmeier und dem kirchlichen Segen. Ab dann heißt die Stadt Wertingen drei Tage ihre Gäste willkommen. „Vorwiegend sind das Ur-Wertinger, zugezogene Wertinger und Ex-Wertinger“, spricht Verena Beese aus Erfahrung, „und alle, die sich mit Wertingen verbunden fühlen – die kommen immer wieder gerne, weil man auf dem Stadtfest halt alle trifft.“

Das Wertinger Stadtfest öffnet am Freitag, von 9. August, 19 - 2 Uhr; Samstag, 10. August, 17 - 2 Uhr; Sonntag, 11. August, 10 - 23 Uhr. Toilettenwagen sind ebenso ausgeschildert wie Parkplätze. Gesperrt ist der gesamte Innenstadtbereich ab Freitag, 5.30 Uhr für den Durchgangsverkehr, die Parkplätze in diesem Bereich bereits ab Donnerstag, 22 Uhr. Besucher des Open-Air-Kinos werden gebeten, die Parkplätze beziehungsweise die Tiefgarage an der Stadthalle zu nutzen oder auf den Parkplatz an der Dillinger Straße auszuweichen.

