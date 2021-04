vor 18 Min.

Beim Wertinger Bürgerentscheid zeichnet sich hohe Beteiligung ab

Plus Alle Infos rund um den Wahlsonntag. Viele haben schon Briefwahl beantragt.

Von Benjamin Reif

Die erste Entscheidung in Sachen Ärztehaus-Turm fällt am Sonntag. Zwischen 8 und 18 Uhr haben die stimmberechtigten Wertinger Bürger die Möglichkeit, ihren Willen per Bürgerentscheid kundzutun. Und damit dem Vorhaben des Laugnaer Bauunternehmers Ulrich Reitenberger einen Schritt in Richtung Verwirklichung zu bescheren – oder das vorzeitige Aus. Reitenberger will in direkter Nachbarschaft einen Turm bauen, in dem Facharztpraxen, Gastronomie, Wohnungen, eine Apotheke, ein Bäcker und ein Physiotherapeut einziehen sollen.

