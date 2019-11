12.11.2019

Berater ziehen um

Sagten mit ihren Mitarbeitern „Danke“ an alle, die sie beim nächsten Meilenstein in der Entwicklung ihres Unternehmens unterstützt haben: (vorne von links) Elisabeth Schmid und Dirk Frowein mit ihren drei Mitarbeiterinnen Irene Prüfe, Jenny Miksch sowie Andrea Wöger.

„Die Raumgeber“ eröffnen ihr neues Büro in der Hauptstraße in Wertingen

Im Herzen von Wertingen, in der Hauptstraße 3, haben „die Raumgeber“ seit einiger Zeit ihren Firmensitz. Jetzt weihte die Unternehmensberatung ihr Büro ein. Für Elisabeth Schmid (Business Coach, Consultant & Speaker) und Dirk Frowein (Consultant, Executive Coach, Trainer & Speaker) war es Zeit, um Danke zu sagen. „Bereits seit einem halben Jahr arbeiten wir in unseren neuen Räumen und fühlen uns dort sehr wohl.“

Für das Paar im Leben und im Beruf entstand bereits vor vier Jahren die Idee, auch die beruflichen Kompetenzen zusammenzulegen. So wurde im Januar 2018 schließlich das neue Unternehmen „Die Raumgeber“ geboren, das fortan kontinuierlich entwickelt wurde und nach dem Start in Gottmannshofen nun einen neuen Platz in Wertingen gefunden hat.

Die positive Entwicklung wurde mit Freunden und Unterstützern gefeiert. Mit dabei waren unter anderem Walter Schwarzmann (Immobilien Schwarzmann GmbH), Thorsten Artinger (EP:Artinger), Andreas und Anina Hirn, Werner Schmid junior und senior und Andreas Klimesch.

Die „Raumgeber“ sind nach eigenen Worten mehr als Unternehmensberater. „Als Trusted Advisor und Impulsgeber begleiten wir Unternehmen und Menschen erfolgreich in die kreative und agile Arbeitswelt der Zukunft.“ (mbk)

