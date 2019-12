17.12.2019

Besinnliche Stunden beim Altenwerk

Die Senioren erfahren die Geschichte der heiligen Barbara

Das Altenwerk beendete sein Jahresprogramm mit einem adventlichen Nachmittag im Foyer der Stadthalle. Vorsitzender Theo Hungbaur begrüßte Stadtpfarrer Rupert Ostermayer, Pfarrerin Ingrid Rehner, Bürgermeister Willy Lehmeier und Altenheimreferent Rudolf Vogler.

Die Musikgruppe „3+1“ trug zur Feier mit besinnlichen Klängen bei. Stadtpfarrer Rupert Ostermayer erzählte die Geschichte der heiligen Barbara, der an diesem Tag gedacht wurde.

Sie war eine Nothelferin für die Bergleute und Tunnelbauer. Als man sie zur Hinrichtung führte, entdeckte man in ihrem Mantel einen blühenden Zweig, so die Legende. Deshalb schneidet man auch heute noch am Barbaratag kahle Zweige, die an Weihnachten zur Geburt Christi blühen.

Anschließend wurde einem weiteren Heiligen der Vorweihnachtszeit gedacht, dem heiligen Nikolaus von Myra. Dieser war ein wahrer Wohltäter und Kinderfreund. Nach einer Kaffeepause besuchte der Nikolaus (Helmut Bauer) die Feier. Christa Heinrich trug drei Gedichte über die Barbarazweige vor.

Bürgermeister Willy Lehmeier informierte die Senioren über die Möglichkeiten des Carsharings in Wertingen und wünschte sich, dass sich viele Bürger dabei solidarisch einbringen. (pm)