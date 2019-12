20.12.2019

„Besinnungslos von Besinnung zu Besinnung“

Die Vorweihnachtszeit ist gerade für Bürgermeister ein Mega-Stress. Wie Bürgermeister im Zusamtal entschleunigen

Von Berthold Veh

Hier die Weihnachtsfeier, da die Jahreshauptversammlung, das schöne Adventskonzert, der 90. Geburtstag, nicht zu vergessen die Ausschuss- und Stadtratssitzungen. Neben der Arbeit im Rathaus drückt auch Bürgermeister in der Vorweihnachtszeit eine unglaubliche Terminfülle. „Es wird immer mehr“, stellt Wertingens Rathauschef Willy Lehmeier fest, und das sei nicht nur im Advent so, sondern inzwischen von Januar bis Dezember. Viel Stress entstehe dadurch, „dass jeder zeitnah über alles informiert werden will“, sagt der Bürgermeister. Ein gewichtige Rolle spiele da die moderne Kommunikation. „Ein Brief hat früher drei Tage vom Absender bis zum Empfänger gebraucht, und heute ist eine Mail in drei Sekunden verschickt.“

Auf die Frage, welches Rezept er habe, um in der Vorweihnachtszeit zu entschleunigen, sagt Lehmeier: „Da bin ich ein schlechter Tippgeber.“ Sinnvoll sei es aber, in diesem System der ständigen Verfügbarkeit Lücken zu suchen. Er empfiehlt, den Anspruch an sich selbst herunterzuschrauben und eben eine Veranstaltung auch einmal nicht zu besuchen. Das werde von Veranstaltern dann schnell als mangelnde Wertschätzung empfunden. „Das ist es aber nicht“, versichert Lehmeier. An Heilig Abend und den ersten beiden Weihnachtsfeiertagen gilt für den 56-Jährigen die Devise, nicht erreichbar zu sein. „Da bin ich dann mal weg“, sagt Lehmeier. An Heilig Abend besuche er mit seiner Frau um 14 Uhr noch die heilige Messe im Seniorenheim St. Klara. „Da singe ich dann mit Inbrunst Lieder wie ‚O du fröhliche’ und ‚Stille Nacht’ mit.“ Danach tauche er bis nach Weihnachten unter – und verbiete sich den Blick aufs Handy und Ipad.

Auch Villenbachs Bürgermeister Werner Filbrich kennt die Tücken des Advents. „Ja, es ist die stressigste Zeit im Jahr. Alles soll noch vor Heilig Abend erledigt werden, und jeder braucht noch etwas“, stellt der Rathauschef fest. Hauptberuflich betreibt Filbrich eine Vermögensberatung. Da habe er gerade mehr um die Ohren, weil sein Sohn krankheitsbedingt pausieren muss. Der Bürgermeister hat einen Tipp: „Du musst einfach locker bleiben.“

Als Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner am Donnerstagnachmittag den Anruf unserer Redaktion erhält, sitzt er gerade an einem Text für eine Weihnachtsfeier. Die Terminfülle in der Vorweihnachtszeit sei in der Tat eine große Herausforderung, gesteht der Politiker und zitiert Alfons Braun, den früheren Landrat im Donau-Ries-Kreis, der einmal über den Advent gesagt habe: „Man eilt besinnungslos von Besinnung zu Besinnung.“ Im Rathaus sei das Arbeitsaufkommen deshalb so hoch, weil jeder noch seine Aufgaben vor Weihnachten erledigen wolle. Der Hektik sei da nur schwer zu entkommen.

Kaltner hat aber eine Methode gewählt, um wenigstens einen kleinen Freiraum zu bewahren. „Ich lasse mir in meinem Terminkalender einmal wöchentlich zwei bis drei Stunden freihalten“, erläutert Kaltner. In dieser Zeit versuche er sich zu sammeln und über wichtige Dinge nachzudenken. Fotos: bv/bbk/hek

