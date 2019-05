vor 54 Min.

Besondere Einblicke in den Iran

Der Gottmannshofener Wolfram Stadler zeigt Bilder aus Persien

Der Kulturkreis Buttenwiesen bietet am Donnerstag, 16. Mai, um 19.30 Uhr im Tagungsraum des Zehentstadels in Pfaffenhofen eine Diashow der besonderen Art an. Wolfram Stadler aus Gottmannshofen hat den Iran schon mehrmals bereist und bietet faszinierende Bilder über die abwechslungsreiche Landschaft, die reichen Kulturschätze und die liebenswerten Menschen im uralten Kulturland Persien, das sich jetzt islamische Republik Iran nennt. Ausgangspunkt ist die Hauptstadt Teheran, von wo aus es dann Richtung Nordosten über das verschneite Elbrusgebirge an die sattgrüne Küste des Kaspischen Meeres geht und weiter nach Gorgan und hinein in die Wüste Dasht-e-Kavir bis Khur. Beeindruckend sind dabei der Salzsee, die Sanddünen des Wüstenortes Mesr und die Burganlage von Bayazeh. Die Zitadelle von Kharnaq, das zoroastrische Feuerheiligtum Tschak Tschak, die Ruinenstadt Persepolis und das Grabmal des Kyros und Isfahan sind weitere beeindruckende Stationen der Bilderreise. Die Begegnung mit Menschen, die Einladung bei einer Familie und das Eintauchen in den iranischen Alltag faszinieren ebenso wie die Sommerresidenz des bei der Revolution 1979 vertriebenen Schahs Reza Pahlawi. (pm)

Themen Folgen