Besucher stehen Schlange vor dem Wertinger Kino

Plus Offiziell ist das Filmtheater seit Anfang des Jahres geschlossen. Zwei spezielle Filme zogen so viele Menschen an, dass nicht alle einen Platz fanden. Erste persönliche Gespräche zwischen Betreiberinnen und Unterstützerkreis.

Prisca Färber kann es kaum fassen. Um kurz vor halb sechs muss die Kinobetreiberin die Kasse des Wertinger Filmtheaters schließen. „Ausverkauft!“ Alle 212 Plätze sind belegt. Draußen warten in dem Moment noch 30 bis 40 Menschen, die gerne Wohllebens Film „Das geheime Leben der Bäume“ gesehen hätten. Geplant war, den Film am Sonntagabend um 17 Uhr zu starten. Doch daran ist kein Denken. Um diese Zeit stehen die Menschen noch bis auf die Mühlgasse hinaus Schlange.

Acht Wochen Pause im Wertinger Kino

Nach acht Wochen Pause öffnete das Kino erstmals wieder. Zum Jahresende hatten Prisca Färber und ihre Mutter Rosemarie den Betrieb des Wertinger Kinos aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt und dabei einzelne Kino-Events in Aussicht gestellt. Diese Idee nahm Bürgermeister Willy Lehmeier gerne auf und ließ für vergangenen Sonntag zwei Filme über Schulen und den städtischen „Zeitpunkt“ bewerben und mit 1-Euro-Gutscheinen unterstützen.

Gleichzeitig hatte sich vor wenigen Wochen ein Unterstützerkreis zugunsten des Wertinger Kinos gegründet. Die Initiatoren – Cornelia Burkard, Uwe Klaus und Jürgen Baur – freuen sich sehr über den großen Ansturm am Sonntag und nehmen die Gelegenheit wahr, Unterschriften zu sammeln. 145 sprechen sich an dem Abend mit ihrer Unterschrift dafür aus, dass das Wertinger Kino als „Ort der Kultur und Begegnung erhalten bleiben muss“.

Viele bedauern, dass sie keine Karte bekommen

Auch Vertreter der verschiedenen Parteien, Bürgermeister Lehmeier sowie stellvertretender Landrat Alfred Schneid mischen sich unter die Besucher. Schneid bedauert wie viele anderen, dass er – weiter hinten in der Schlange – weder Karte noch Einlass bekommt. „Die Resonanz zeigt, dass Wertingen ein Kino braucht“, so Schneid. Er befürwortet ein Engagement seitens des Landkreises.

„Die Stadt kann das Gebäude nicht kaufen“, macht Wertingens Bürgermeister am Rande seines Kinobesuches klar. Die 81-jährige Rosemarie Färber, die einst von ihrem Vater das Kino übernommen hatte, forderte Lehmeier dazu auf.

Kartennachschub für Wertingen holen

Als der erste Film mit reichlicher Verspätung startet, setzt sich Prisca Färber kurzerhand nochmals ins Auto und fährt zu ihrem Kino „Cinedrom“ in Donauwörth, um Kartennachschub zu holen. Die Tickets, die sie mitgebracht hatte, sind nach dem ersten Film bereits verkauft. Das Wertinger Kino-Event läuft, wie sie gegenüber unserer Zeitung erklärt, mittlerweile als Außenstelle von Donauwörth. Und zwar solange, bis ein Käufer für das Gebäude gefunden ist.

Diese Übergangszeit will der Unterstützerkreis nutzen, um das Wertinger Filmtheater – möglichst langfristig – am Leben zu erhalten. Zum ersten Mal finden an diesem Sonntag Gespräche zwischen „Kinorettern“ und den beiden Kinobetreiberinnen statt. Während aus dem Kinosaal immer wieder herzhaftes Lachen bei „Enkel für Anfänger“ zu hören ist, sitzen sie auf den Sesseln im Foyer zusammen und stoßen mit Wein und Sekt auf den Erfolg des Abends an. Einen ähnlichen Erfolg verbuchten die beiden Färber-Frauen bei der Wiedereröffnung des Kinos vor zwölf Jahren. Nach zehnjährigem Stillstand hatten sie damals Mut gezeigt und das Wertinger Filmtheater für rund 600000 Euro saniert, technisch auf den neuesten Stand gebracht und mit „Indiana Jones“ wiedereröffnet.

Dumping-Preise setzen Wertinger Kino zu

Mehr und mehr mussten sie anschließend in Wertingen nicht nur mit sinkenden Besucherzahlen kämpfen, sondern auch mit Dumping-Preisen umliegender Großkinos umgehen. Der Verdrängungswettbewerb setze kleinen Kinos wie dem Wertinger Filmtheater stark zu, klagen die Färbers.

Im Gegenzug dazu entwickelte sich das Open-Air-Kino im Wertinger Schlossgraben zu einem Anziehungspunkt weit über die Stadtgrenzen hinaus. Das Event haben sie dieses Jahr deshalb auf acht Wochen verlängert – den gesamten Juli und August werden Filme auf Großleinwand gezeigt. Das Wertinger Filmtheater in der Mühlgasse kann Prisca Färber damit allerdings nicht retten, macht sie gegenüber dem Unterstützerkreis klar.

Vielen Besuchern am Sonntagabend scheint der Erhalt des Kinos durchaus am Herzen zu liegen. Cornelia Burkard und ihre Mitstreiter suchen bewusst das Gespräch mit den Leuten. „Viele wussten noch nichts von der Schließung und waren sehr überrascht“, erzählt sie gegenüber unserer Zeitung. „Alle fanden es wichtig, das Kino zu erhalten.“ Viele hatten persönliche Erinnerungen: Eine Frau erzählte, dass sie im Wertinger Kino ihren ersten Kuss bekam. „Sie wünscht sich“, so Burkard, „dass sie ihre Kinder auch in dieses Kino schicken kann, weil es ein guter und sicherer Ort ist.“

Unterstützerkreis trifft sich in Wertinger Eisdiele

Cornelia Burkard empfand es sehr schön, dieses Kino noch einmal so voll zu erleben. „Der Kinosaal und das Gebäude sind etwas ganz Besonderes und alles wirkt sehr gepflegt.“ Sie kann sich einfach nicht vorstellen, dass das nun das Ende sein soll. "

Treffen wird sich der Unterstützerkreis am morgigen Mittwoch, 11. März, um 19.30 Uhr in der Eisdiele San Marco am Wertinger Marktplatz. Alle Interessenten sind willkommen.

