Bewegung macht Kinder schlau

Online-Kurs für Eltern, Großeltern und Tagesmütter

Das Wertinger Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bietet am Dienstag 13. April, von 10 bis 11.30 Uhr den Online-Kurs „Bewegung macht schlau! – ein Vortrag zur Bewegungsförderung“ an. Sportwissenschaftler Jürgen Maaßmann zeigt, welche Bewegungen für Kinder wichtig sind und wie Eltern sie anleiten können. Denn ein bewegungsfreundliches Umfeld, in dem sich Kinder nach Lust und Laune bewegen können, ist laut Pressemitteilung förderlich für die gesamte Entwicklung.

Teilnehmer erfahren Wissenswertes über die Bedeutung der Bewegung und des Spiels. Es werden altersgerechte praktische Bewegungsanregungen gegeben, die im Hause oder draußen umgesetzt werden können.

Anmelden können sich Teilnehmer bis Freitag, 9. April, unter www.weiterbildung.bayern.de (filtern nach „Ernährung und Bewegung“ und Amt in Wertingen). Der Kurs ist kostenfrei. Ab sechs Teilnehmern kommt der Kurs zustande.

zu dieser und weiteren Veranstaltungen des Netzwerks Junge Eltern, Familie mit Kindern von null bis drei Jahren im Bereich Ernährung und Bewegung finden Sie unter www.aelf-wt.bayern.de/ernaehrung