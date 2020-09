00:32 Uhr

Bewusst unterwegs im Wald

Meditation und geführter Spaziergang bei den „Waldtagen“

Eine Meditation unter Bäumen sowie einen geführten Waldspaziergang zu aktuellen Themen bietet das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Wertingen im Rahmen der dritten Deutschen Waldtage an. Unter dem Motto „Gemeinsam! Für den Wald“ laden in den kommenden Tagen Forstleute bundesweit zu zahlreichen Veranstaltungen in die Wälder ein.

Mit allen Sinnen eintauchen in den Wald und die Woche entspannt ausklingen lassen – unter diesem Motto steht die Wald-Meditation mit Försterin Silke Schulz-Könicke am Freitag, 18. September. Die Veranstaltung findet im östlichen Landkreis statt und dauert etwa eine Stunde. Teilnehmen können maximal zehn Teilnehmer. Mitzubringen sind Sitzunterlage, warme Kleidung und eventuell eine Decke.

Aktuelle Themen und Probleme wird Marc Koch, Bereichsleiter Forsten am AELF Wertingen, bei einem geführten Waldspaziergang im nordwestlichen Landkreis am Sonntag, 20. September, um 14.30 Uhr ansprechen. Klimawandel und die Folgen für den Wald sowie der Umbau des Waldes und sein Erhalt sind Themen, auf die er dabei eingehen wird. An dieser 90-minütigen Veranstaltung können 15 Interessenten teilnehmen. Zu denken ist an festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung sowie Zecken- und Mückenschutz.

gibt es bei der Anmeldung. Diese ist ab dem heutigen Dienstag, 15. September, 9 Uhr, möglich beim AELF Wertingen, Bereich Forsten, Telefon 08272/8006-145.

