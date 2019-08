vor 23 Min.

Bezirksrat Popp freut sich über Wohnheim

Der Wertinger sieht darin eine „unschätzbare strukturelle Verbesserung“

Die Wohngruppe für geistig behinderte Menschen der Lebenshilfe in Wertingen ist für Bezirksrat Dr. Johann Popp eine segensreiche Einrichtung, die für das soziale Leben in der Stadt unverzichtbar sei. Die Entwicklung zeige, dass die bislang existierende Wohngruppe in der Hans-Wertinger-Straße mit acht Plätzen nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken.

Der Bezirksrat ist dankbar für die Initiative der Lebenshilfe, ein neues Wohnheim mit 27 stationären Wohnplätzen und zwei Kurzzeitplätzen zu errichten (wir berichteten). Nicht zuletzt auch deshalb, weil die jetzige Wohngruppe aufgrund der Größe kaum wirtschaftlich zu führen sei.

Besonders die Kurzzeitplätze sind laut Popp ein wichtiger Faktor in den Planungen der Lebenshilfe. Die Lebenshilfe könne bisher nur an einem Standort in Dillingen Kurzzeitunterbringung anbieten. Der Bedarf im Landkreis sei jedoch deutlich höher. Die Schaffung von Kurzzeitplätzen entspricht laut Popp dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ und könne im Einzelfall eine dauerhafte Heimunterbringung vermeiden.

Die Planungen der Lebenshilfe zum Bau eines neuen Wohnheimes sind für Bezirksrat Popp eine unschätzbare strukturelle Verbesserung für geistig behinderte Menschen und pflegebedürftige Personen. Sie bedeute insbesondere eine Verkürzung der Wege für geistig Behinderte, die Vermeidung von Fahrtkosten und die gewünschte Einbeziehung dieser Personen in die Gesellschaft (Inklusion). „Eine absolut sinnvolle Maßnahme“, so Dr. Popp, „für die ich mich bei den Beratungen im Bezirkstag wiederholt eingesetzt habe.“ Er sei sehr dankbar, dass der Bezirkstag dem Konzept mit 27 stationären Wohnplätzen und zwei Kurzzeitpflegeplätzen vergangene Woche geschlossen zugestimmt habe. (pm)

Themen Folgen