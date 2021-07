Das „Bauerndorf“ Binswangen hat sich verändert

Plus Helmut Storr erzählt von seinem neuen Heimatbuch, und an welchen Stellen sich die Gemeinde gewandelt hat..

In den knapp 40 Jahren seit 1982, seit der Erstausgabe des Binswanger Heimatbuchs, hat sich viel verändert. Helmut Storr erzählt: „ Binswangen war Jahrhunderte lang ein Bauerndorf, der Umbruch ist noch im Gange.“ Er blickt auf rund ein Dutzend Vollerwerbslandwirte im Ort, über 100 seien es noch in den 50er Jahren gewesen.