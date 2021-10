Eine Binswangerin freut sich auf ihre vielen Kiwis

Plus Bei Ruth Kohler gibt es zahlreiche der bei uns seltenen Früchte zu bestaunen. Zu dem Gewächs kam sie auf ganz einfache Weise.

Auf die Kiwiernte freut sich Ruth Kohler schon seit dem Jahr 2015. Doch dafür muss die Binswangerin nicht nach Neuseeland fahren, oder gar nach China, wo die Frucht ursprünglich herstammt. So nennen sich die bei uns noch selten wachsenden Früchte auch „chinesische Stachelbeeren“. Ihre jährliche Kiwiernte erlebt Ruth Kohler jedoch in ihrem eigenen Garten.