„Zauberflöte“ unter freiem Himmel

Der Musikverein Binswangen plant wundervolle Konzerte.

Die Vorfreude auf lauschige Konzertabende unter freiem Himmel steigt. Der Musikverein Binswangen war in den vergangenen Monaten keineswegs untätig, sondern hat sich einiges einfallen lassen, um Musik und Kultur zu neuem Leben zu erwecken.

Und so bringt er zu Beginn der Sommerferien gleich ein wahres musikalisches Meisterwerk auf die Open-Air Bühne am Binswanger Dorfplatz: „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Christoph Günzel, der nicht nur Dirigent der Binswanger, sondern auch ein kreativer Kopf und begeisterter Arrangeur ist, nutzte die freie Zeit und schrieb im wahrsten Sinne ein „zauberhaftes“ Arrangement der wahrscheinlich bekanntesten Oper aller Zeiten.

Mozarts berühmte Oper " Die Zauberflöte" soll unter freiem Himmel erklingen

Am Sonntag, 1. August und Montag, 2. August, jeweils um 20.30 Uhr soll nun dieses grandiose musikalische Märchen in einer Fassung für Sprecher, Solisten, Chor und Harmoniemusik auf dem Dorfplatz unter freiem Himmel uraufgeführt werden. Es spielt das Große Blasorchester Binswangen in einer Besetzung als Harmoniemusik. Mit dabei sind der gemischte Chor und das Männer Ensemble des Gesangvereins Binswangen, sowie Sprecher Anton Kapfer.

Als hochkarätige Solisten konnten wieder bekannte Stimmen aus den Opern-Aufführungen der vergangenen Jahre gewonnen werden. Ein neues Gesicht ist in diesem Jahr Elisabeth Rauch. Die Sopranistin gibt als „Königin der Nacht“ ihr Debüt. Carmen Sánchez Piva (Sopran) verkörpert die Rollen der „Pamina“ und „Papagena“. Als „Tamino“ und „Monostatos“ wird Shim Sang-Eun (Tenor)zu hören sein. Tobias Neumann (Bariton) schlüpft in die Rolle des Vogelfängers „Papageno“, während Burkard Kosche (Bass) den großen Herrscher „Sarastro“ singt.

Karten für dieses besondere Konzerterlebnis sind ab sofort ausschließlich online unter www.tickets.musikverein-binswangen.de erhältlich. Schnell sein lohnt sich, denn aufgrund der nach wie vor geltenden Abstandsregelungen sind die Plätze begrenzt.

Lesen Sie dazu auch

Der Binswanger Muskverein plant noch ein Konzert am Skapulierfest

Wer es musikalisch gerne etwas weniger klassisch, dafür aber „bunt gemischt“ und abwechslungsreich mag, der sollte sich zwei Wochen vorher die Serenade mit dem gleichnamigen Titel „Musik bunt gemischt“ keinesfalls entgehen lassen. Bei hoffentlich ebenfalls sommerlichen Temperaturen, soll am Sonntag, 18. Juli um 17 Uhr – am Tag des Skapulierfestes – den Abend musikalisch ausklingen lassen und unter freiem Himmel auf dem Dorfplatz eine Stunde „Gute-Laune-Musik“ bieten. Da die Anzahl der Musiker für die Proben aktuell nach wie vor begrenzt ist, spielt hier eine Auswahl des Großen Blasorchesters.

„Wir Musikerinnen und Musiker freuen uns jetzt schon darauf, viele Musikliebhaber nach einer langen musikalischen Durststrecke endlich wieder bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen“, sagt Vorstandsmitglied Julia Schachner.

Ein schneller und unkomplizierter Eintritt zur Aufführung erfolgt mit der luca-App oder dem luca-Schlüsselanhänger: https://www.luca-app.de. Kostenlose luca-Schlüsselanhänger sind im Rathaus Wertingen oder im Landratsamt Dillingen erhältlich. (pm)