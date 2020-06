vor 24 Min.

Binswangen investiert nur wenig

Die Gemeinde steht finanziell gut da, viele Projekte sind erledigt oder bereits eingerechnet. Nur eine Bauvoranfrage bringt nochmals lange Diskussionen

Von Brigitte Bunk

So wenige Investitionen wie in diesem Jahr hat es in der Gemeinde Binswangen schon lange nicht mehr gegeben. Und beim größten Posten im Haushaltsplan 2020, den Kämmerin Maria Reiber in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch vorstellte, ist noch nicht mal sicher, ob das Geld wirklich gebraucht wird. Es geht um den Erwerb von Grundstücken. „200000 Euro sind eingeplant, um handlungsfähig zu sein, wenn sich etwas ergibt“, erläuterte die Kämmerin den Ratsmitgliedern im Schillinghaus. 53000 Euro sind bereitgestellt, um Detailuntersuchungen an der „alten Schutte“, der ehemaligen Mülldeponie im Ried, durchführen zu können. Aber hier kommt wieder Geld zurück, in Form eines Zuschusses.

Die Urnengräber, die am Friedhof bereits angelegt wurden, kosten rund 15000 Euro. Für die Planung des Bauhofs sind 20000 Euro eingestellt, gebaut werden soll er nächstes Jahr, dafür werden rund 500000 Euro gebraucht. Die festgeschriebenen Kredite, Stand Ende des Jahres 2,346 Millionen Euro, werden jährlich mit 91000 Euro abbezahlt. Für die nächsten Jahre ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit Ende 2020 bei 1756,18 Euro. Die Rücklagen sind sogar höher als der Schuldenstand. Ratsmitglied Alexander Gumpp fasste es zusammen: „Wenn wir saldieren, haben wir eine freie Liquidität von 600000 Euro.“ Roland Karl ergänzte: „Wir müssen auch sehen, was wir geschafft haben.“ Immerhin hat Binswangen während der Dorferneuerung schon viele Maßnahmen gestemmt.

Bei den Zuschüssen, die Binswangen bekommt, fällt den Räten eine Zahl besonders auf. 90000 Euro erhält die Gemeinde als Ersatz für die fehlenden Straßenausbaubeiträge für das Gässle. In den kommenden Jahren wird die Gemeinde eine Pauschale von 20000 Euro erhalten. „Der Betrag wurde anhand der Beiträge errechnet, die bisher eingenommen wurden“, erklärte Maria Reiber, die ausführte, dass der Betrag später anhand der Gemeindefläche berechnet wird.

Mit Ausgaben von 221200 Euro ist Bau- und Wohnungswesen/Verkehr ist auch im Verwaltungshaushalt ein großer Posten. Die Erstellung des Bebauungsplans Mitterfeld, wo der Bauhof hinkommen soll, wird hier verbucht, außerdem der Vitalitätscheck. Das ist die Vorstufe zum Plan, wie sich Binswangen im Innenbereich entwickeln soll.

Die Umgestaltung eines Doppelhauses an der Hauptstraße, wofür eine Bauvoranfrage vorliegt, passt hierzu aber nach Meinung der Ratsmitglieder überhaupt nicht. So wurde sie vor einem Monat zurückgestellt. Das Doppelhaus soll um ein Vollgeschoss aufgestockt werden, mit einem flacheren Dach als bisher. Inzwischen wurde die Planerin gefragt, die den Vitalitätscheck durchführt, ob sie einen Grund für die Ablehnung liefern könne. Allerdings erklärte Bürgermeister Anton Winkler nun, dass die Gemeinde dem Bauherrn lediglich empfehlen könne, einen Kniestock anzubringen und das Dach wieder steil zu gestalten, damit es mit den zwei Nachbargebäuden weiterhin ein Ensemble bildet. Allerdings ist das Haus selbst nicht denkmalgeschützt. So würde das Landratsamt aufgrund der Rechtslage zustimmen und die Entscheidung der Gemeinde ersetzen. Nun brachte der neu gewählte Gemeinderat Horst Baltruschat die Gestaltungsbroschüre mit, die während der Dorferneuerung an die Binswanger Haushalte verteilt wurde. Darin ist ein Foto dieses Haus als positives Beispiel abgedruckt. In einer langen Diskussion, die ähnlich bereits Ende April geführt wurde, erörterten sie, dass sie zwar aufgrund des noch nicht bestehenden innerörtlichen Entwicklungsplans keine Handhabe haben, um den Umbau abzuwenden. Denn es gibt keinen Bebauungsplan und die einzige Bedingung ist, dass sich das Gebäude gut in die nähere Umgebung einfügt. Und auf der anderen Straßenseite stehen bereits mehrere zweistöckige Häuser.

Doch Alexander Gumpp formulierte den Beschlussvorschlag um und sie verbanden die Zustimmung mit der Bedingung, dass der Bauherr mit der Planerin zusammenarbeitet. Auf Kosten der Gemeinde, damit die Planerin in keinen Interessenskonflikt kommt. Der Bürgermeister und einige Ratsmitglieder werden sich außerdem mit den Bauherren in Verbindung setzen, um zu versuchen, eine gute Lösung für beide Seiten zu finden.

