Binswangen will die Gärten lebendig machen

Gabriele Bschorr unterstützt den Gartenbauverein Binswangen bei seiner Blühaktion. In der Jahresversammlung informierte sie die Mitglieder über insektenfreundliches Gärtnern.

Von Brigitte Bunk

Schnell waren rund 100 Samenpäckchen verteilt, die der Gartenbauverein Binswangen für die Mitglieder und Gäste der Jahresversammlung parat hatte. Vorsitzende Manuela Rigel-Bader erklärte: „Wer seinen Beitrag zur Aktion ‚Der Landkreis blüht auf‘ leisten will, kann sich auf diese Weise beteiligen.“ Ursprünglich wollten die Binswanger Gartenfreunde die vom Kreisverband zur Verfügung gestellten Samen verwenden, die allerdings vergriffen waren. Trotzdem wollten die Binswanger die angekündigte Überraschung umsetzen. Mithilfe von Garten Reiter hatten sie schließlich doch genügend Päckchen verschiedener Samenmischungen, damit die Binswanger ihren persönlichen Beitrag zum Erhalt der Bienen und anderer Nützlinge leisten können. Mehr zum Thema erfuhren sie beim Vortrag.

Der Boden unter Vlies wird hart

Gärtnermeisterin Gabriele Bschorr zeigte auf, warum sie nichts von einem Garten mit wenig Pflanzen, jedoch einem „Steinbruch“ mit Marmor-, Glassteinen und Figuren hält. Sie hinterfragte: „Ist das wirklich schön? Da lebt doch nichts!“ Werde dann unter die Steine noch Unkrautvlies gelegt, entwickle sich darunter ein steinharter Boden. Regenwürmer fühlen sich nicht wohl, jedoch Schädlinge wie Dickmaulrüssler. „Harte Unkräuter“ schaffen es dennoch hindurch, können aber nicht mit Unkrautstechern entfernt werden, ohne die Folie zu zerstören. Auf der wachse bald wieder Unkraut, durch Material, das von oben komme und sich zersetze.

Eine Alternative: Solitärgehölze und Stauden, auch bodendeckende, sehen schön aus und sind bienenfreundlich, meint sie und ergänzt: „Die machen wenig Arbeit.“ Sofern sie richtig eingewässert werden, nicht jeden Tag, sie mögen auch ständiges Herumzupfen und Hacken nicht.

Laub nicht immer entfernen

Organischer Mulch, auch Steine, allerdings ohne Folie drunter, helfen außerdem bei der Gestaltung. Schade findet die Gartenfachfrau, dass sich wegen des anfallenden Laubs bald kaum noch einer traue, einen Baum zu pflanzen. Dabei gebe es „wunderbare blühende Zierbäume für den Vorgarten“. Sie bat, darüber nachzudenken, warum das Laub im Herbst immer entfernt werden müsse, statt Igeln darin Unterschlupf zu gewähren.

Ein großes Anliegen war Gärtnermeisterin Gabriele Bschorr bei ihrem Vortrag die Warnung vor dem Buchsbaumzünsler, der bereits in Gersthofen, in Neusäß und auch schon im Landkreis Dillingen aufgetreten ist. Dabei gehe es nicht um den Pilz, der dem Buchs zu schaffen macht, sondern um einen Schmetterling. Sie warnt: „Wenn die Raupe im Buchs ist, ist der innerhalb von zwei Tagen kaputt.“ Vier Generationen im Jahr sind möglich, deshalb wäre es sinnvoll, Pheromonfallen in der Nähe vom Buchs aufzuhängen und diesen, sobald die Miniraupe zu sehen ist, mit speziell gegen den Buchsbaumzünsler entwickelten Bazillen zu spritzen. Sie befürchtet: „Sonst wird der Buchs aussterben.“

Weitere Tipps für den insektenfreundlichen Garten:

