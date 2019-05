00:33 Uhr

Birgt das Kunstrasenfeld ein Gesundheits-Risiko?

Das Sportzentrum Wertingen ist in der Diskussion. Nicht nur wegen Mikroplastik im künstlichen Gras

In einer Gesprächsrunde erörterten kürzlich die Stadträte Peter Hurler und Kreis- und Stadtrat Ludwig Klingler zusammen mit Jonas Ziegler Themen der Stadt- und Kreispolitik. Hurler und Klingler erläuterten ihren Ende April in den Stadtrat eingebrachten Antrag zur Klärung der gesundheitlichen und ökologischen Risiken durch Eintrag von Mikroplastik aus dem vor drei Jahren errichteten Kunstrasenfeld auf dem Sportzentrum Judenberg. Grundlage hierfür war eine Studie des Fraunhofer-Instituts Osnabrück, die den begründeten Verdacht erweckte, dass in Deutschland jährlich rund 11000 Tonnen des zwischen den Halmen verfüllten Granulats in die Umwelt gelangen. Das ist mehr als durch Kosmetika oder Wasch- und Reinigungsmittel. Auch Forscher der Universität Wien hätten inzwischen Mikroplastik im Menschen nachgewiesen, was die Brisanz verdeutliche.

Eine Mitteilung des Fraunhofer-Instituts hat inzwischen eine aktualisierte Studie für Juni 2019 angekündigt. Diese ändere aber nichts Grundlegendes an den Aussagen der dem Grünen-Antrag zugrunde liegenden Vorgängerstudie.

„Wir haben deshalb vor dem Hintergrund dieser neuen Studie und aus politischer Fairness die Diskussion zu diesem Thema auf der Finanzausschusssitzung und Stadtratssitzung im Juli 2019 beantragt“, erklärten die grünen Stadträte.

In diesem Zusammenhang sprach Jonas Ziegler den desolaten Zustand des Sportstadions am Judenberg an. „Das Stadtratsgremium soll die Stadtverwaltung beauftragen, finanzielle und technische Lösungen zu finden, um diese im Grunde repräsentative Arena für Leichtathletik und Fußball wieder aufzuwerten und ihrem ursprünglichen Zweck zuzuführen“, so Ziegler.

Ein Kunstrasenplatz reiche nicht, um Wertingens Attraktivität hervorzuheben, bestärkte Hurler die Vorstellungen der Wertinger Grünen.

Im Hinblick auf den sich beschleunigenden Klimawandel kündigte Ludwig Klingler, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag und Stadtrat in Wertingen, an, einen Antrag auf Ausrufung des Klimanotstands anlässlich der Stadt- und Kreistagssitzungen im Juli zu stellen. „Es ist uns zwar bewusst, dass bei allen öffentlichen Bauvorhaben klimarelevante Themen erörtert werden. Eine Ausweitung muss aber auf alle Bereiche der öffentlichen Aktivitäten erfolgen“, so Klingler. (pm)

Themen Folgen