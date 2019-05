02.05.2019

Bis zum Jahr 2022 will Buttenwiesen 40 Millionen investieren

Die Sanierung des Rathauses gehört in Buttenwiesen zu den dringlichen Aufgaben. Die Verwaltung braucht mehr Platz, deshalb sollen die ehemaligen, zum Teil leer stehenden Ratsstuben in den Verwaltungstrakt einbezogen werden.

Der Gemeinderat genehmigt den Haushaltsplan 2019 bei einer Gegenstimme. Zahlreiche Sanierungen notwendig. So müssen erstmals wieder Kredite aufgenommen werden

Von Hertha Stauch

Der finanzielle Spielraum in Buttenwiesen wird enger. Dennoch soll die Ortsentwicklung mit enormen Investitionen vorangehen. Bis zum Jahr 2022 hat die Gemeinde ein Investitionsprogramm mit einem Volumen von 40 Millionen Euro aufgestellt. Bürgermeister Hans Kaltner betonte bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes für 2019, dass diese Summe reine Planung sei für Projekte, die verwirklicht werden sollen und dass es auch auf die Entwicklung der Einnahmen ankomme, ob die Pläne durchgeführt werden können. Dazu gehöre die Sanierung der Ortsdurchfahrten Buttenwiesen und Oberthürheim, die Gemeindeverbindungsstraße nach Tapfheim, die Sanierung des Rathauses, der Schule Pfaffenhofen und Kindertagesstätten und die weitere Optimierung des Trinkwassernetzes. Um dies alles zu realisieren würden in den nächsten Jahren Kreditaufnahmen unvermeidlich sein, sagte Kaltner.

Schon für den Haushalt 2019 geht es im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen es keine Neuverschuldung gab, nicht ohne Kredite – 1,7 Millionen sollen dieses Jahr aufgenommen werden. Der Gemeinderat genehmigte den Haushaltsplan bei nur einer Gegenstimme. Der gemeindliche Etat umfasst im Verwaltungshaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben) 13,5 Millionen, im Vermögenshaushalt (Investitionen) 5,2 Millionen.

Die wichtigsten Einnahmen bekommt die Gemeinde aus der Grundsteuer A (105000 Euro) und der Grundsteuer B (740000 Euro). Drei Millionen Euro wird die Gemeinde aus der Gewerbesteuer einnehmen, 3,5 Millionen aus der Einkommensteuerbeteiligung. Nach einem massiven Einbruch im Jahr 2017 hat sich die Steuer- und Umlagekraft von Buttenwiesen schon im vergangenen Jahr erhöht und liegt auch dieses Jahr leicht über dem Niveau des Vorjahres, wie Kaltner erklärte.

Unter den 27 Gemeinden im Landkreis Dillingen liegt Buttenwiesen bei der Umlagekraft auf Rang 8 (im Vorjahr auf Rang 4) , bei der Steuerkraft auf Rang 5 (Vorjahr 8). Umgerechnet auf die Einwohner liegt die Steuerkraft von Buttenwiesen im Jahr 2019 bei 1060 Euro je Einwohner und die Umlagekraft bei 1153 Euro pro Einwohner. Der Freistaat Bayern gleicht fehlende Steuereinnahmen mit so genannten Schlüsselzuweisungen aus. 2019 werden diese aufgrund der positiven Steuer- und Umlagekraftzahlen geringer ausfallen – es gibt diesmal für Buttenwiesen 451000 Euro (Vorjahr 677000).

Zu den wichtigsten Ausgaben einer Gemeinde gehört die Kreisumlage – 3380000 Euro fordert dieses Jahr der Landkreis von Buttenwiesen ein. Die Gewerbesteuerumlage, die an den Staat abzuführen ist, wird Buttenwiesen dieses Jahr 755000 Euro kosten. Personalausgaben sind in Höhe von 2,6 Millionen Euro geplant. Eine Steigerung in diesem Bereich um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr ist auf tarifliche Lohnerhöhungen und mehr Personal in den Kinderbetreuungseinrichtungen zurückzuführen.

Die wichtigsten Investitionen der Gemeinde:

Die Bausubstanz des Gebäudes ist sanierungsbedürftig, es besteht weiterer Raumbedarf für die Mitarbeiter. Der bisher ungenutzte Gebäudeflügel der ehemaligen Ratsstuben soll dieses und nächstes Jahr umgebaut und in das Rathaus einbezogen werden (wir berichteten). Gesamtkosten: eine Million, davon sind 2019 500000 Euro eingeplant.

Zwei Feuerwehrfahrzeuge will die Gemeinde kaufen – ein LF 10/6 für die Feuerwehr Buttenwiesen und einen Gerätewagen für die Feuerwehr Oberthürheim. Beide Fahrzeuge sind im Haushalt 2019 mit 145000 und im Haushalt 2020 mit weiteren 220000 Euro veranschlagt.

In den Erhalt der Kanäle und in andere Abwassereinrichtungen will die Gemeinde dieses Jahr 246000 Euro investieren.

Ein neuer Hochbehälter soll in Oberthürheim gebaut werden. Gesamtkosten 2,6 Millionen in den Jahren 2019 bis 2021.

2019 ist die Erschließung der außenliegenden Anwesen vorgesehen – Gesamtkosten 300000 Euro, wovon auf die Gemeinde 30000 Euro fallen.

Erschließungskosten in Höhe von 670000 Euro sind vorgesehen. Weitere 121000 Euro für den Rückbau einer Stromleitung. Weitere Kosten fallen in den Folgejahren an.

Der Kindergarten wurde um einen Anbau erweitert. Kosten in diesem Jahr noch rund 900000 Euro. Staatliche Zuschüsse werden in den nächsten Jahren noch erwartet.

In diesem Jahr soll mit dem Ausbau begonnen werden. Kosten dieses Jahr 500000 Euro, Gesamtkosten drei Millionen, davon zwei Millionen Zuschüsse.

Beginn der Erneuerung der Ortsdurchfahrt mit 560000 Euro in diesem Jahr. Gesamtkosten 3,5 Millionen.

Im Gemeindegebiet gibt es fünf Einrichtungen für die Kinderbetreuung. In diesem Jahr rechnet die Gemeinde mit Einnahmen aus Elternbeiträgen und staatlichen Fördermitteln in Höhe von 889000 Euro. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 1,6 Millionen entgegen, in der Hauptsache für Personalkosten.

Themen Folgen