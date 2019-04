Blasmusik und Stimmung „hoch drei“

Der FC Osterbuch ist vielfach aktiv. Allein die Abteilung Gymnastik bietet 17 verschiedene Aktivitäten an. Michael Abold bleibt Vereinsvorsitzender. Ab Herbst gibt es einen neuen Fußballtrainer für die Herren.

