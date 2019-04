vor 53 Min.

Bloggerin und Buchautorin referierte

Gesunde Ernährung steht im Fokus bei ihren Kochbüchern

„Gesund leben….“ – unter diesem Motto fand kürzlich ein Vortrag von der erfolgreichen Bloggerin und Buchautorin Veronika Pachala in der Wertinger Buchhandlung Gerblinger statt. Rund 50 interessierte Zuhörer waren gekommen.

Die in Schwaben lebende Autorin ist ursprünglich Montessori-Pädagogin und Lehrerin. Eingangs erzählte sie ihre Geschichte, nämlich wie für sie gesunde, nährstoffreiche Ernährung zum Thema wurde. Sie betonte, dass sie nicht strikt vegan oder vegetarisch lebe. Doch kämen bei ihr tierische Produkte lange nicht mehr so häufig auf den Tisch wie früher. Und wenn, dann gelte es, genauer hinzusehen und mit Bedacht zu wählen. Als 2013 ihre Tochter mit breit gefächerten Unverträglichkeiten auf die Welt kam, fing die Autorin an umzudenken. Sie entwickelte eigene Rezeptideen mit nährstoffreichen Zutaten und begann, Lebensmittel auszuprobieren, die ihr zuvor völlig unbekannt waren. Seitdem kocht sie mit viel Gemüse, guten Fetten, mit ganz anderen Kohlehydraten und hat Alternativen zu handelsüblichem raffiniertem Zucker gefunden. Ihr Schwerpunkt bei den Rezepten liegt darin, wie man schnell, einfach und unkompliziert kochen kann, um das Maximum an Geschmack und Gesundheit herauszuholen.

Die ganze Familie habe sich umgestellt und dabei gute Erfahrung mit Gewichtsreduzierung und körperlichem Wohlgefühl gemacht. Unterwegs oder im Kindergarten lasse es sich oft nicht vermeiden, dass andere Produkte oder Süßkram gegessen werden. „Aber Zuhause in der eigenen Küche gibt es das halt nicht“, so die Referentin, die mittlerweile drei Kochbücher geschrieben hat: „Schnell und gesund kochen“ (riva Verlag), „Gesund backen“ (riva Verlag) und „Gesund kochen ist Liebe“ (Zaubert u. Sandmann Verlag). (pm)

