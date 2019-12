06.12.2019

Blühsamen-Päckchen für den Hausgarten

Imker und Landwirte arbeiten vor Ort für die Artenvielfalt zusammen

Besucher der Wertinger Schlossweihnacht können einen Beitrag zur Artenvielfalt leisten und auf dem Stand der Wertinger Imker Blühsamen-Päckchen erhalten. Diese werden vom Bayerischen Bauernverband zur Verfügung gestellt. Das ist sichtbares Zeichen der Zusammenarbeit zwischen Imkern und Landwirten. Daniela Uhl und Wilhelm Fech, Landwirte in Wortelstetten und gleichzeitig im Imkerverein Wertingen aktiv, vermittelten kürzlich ein gemeinsames Treffen zwischen Vertretern des Vorstands des Imkervereins Wertingen und der heimischen Landwirtschaft. Alle Beteiligten betonten, dass sie den gemeinsamen Dialog für wichtig halten.

Im laufenden Jahr erlebten sowohl der Imkerverein als auch der Bauernverband einen Ansturm auf Blühsamen-Päckchen. Deren Aussaat in Hausgärten sei auch ein Symbol dafür, dass jeder Einzelne in seinem Tun und Handeln Verantwortung für die Artenvielfalt trägt. Die Vertreter des Bauernverbands stellten dem Imkerverein eine Vielzahl von Blühsamen-Päckchen zur Verfügung. Der Imkerverein wird diese auf seinem Stand bei der Wertinger Schlossweihnacht an interessierte Besucher verteilen.

Der Landesverband Bayerischer Imker und der Bayerische Bauernverband sind durch die gemeinsame Aktion „Blühende Rahmen“ nicht nur auf überregionaler, sondern auch auf regionaler Ebene im Austausch. (pm)

