Blumen am Wertinger Straßenrand entzücken Menschen und Tiere

Plus Die Stadt Wertingen weitet das Angebot auf den öffentlichen Blühflächen aus. Dabei lässt Betriebshofleiter Deisenhofer seinen Mitarbeitern und der Natur viel Freiraum. Dürfen die Einwohner auch mal eine Blume pflücken?

Noch zeigen sich die Osterglocken in ihrer gelben Pracht. Gleichzeitig blühen dazwischen die roten Tulpen auf. Direkt an der Straße, zwischen Gehsteig und Fahrbahn. Immer mehr dieser grünen, bunten, blühenden und wohltuenden Grünflächen finden sich in Wertingen. Dabei gleicht keine der anderen. „Wir sammeln seit vielen Jahren Erfahrungen“, sagt Wertingens städtischer Betriebshofleiter Johannes Deisenhofer. Dabei probieren sie immer wieder Neues aus. Eine Blumenvielfalt auf kommunalen Flächen. Haben die Einwohner damit auch das Recht, die ein oder andere Blume zu pflücken? Dazu hat Deisenhofer eine ganz klare Meinung.

Vier Gärtner im Wertinger Betriebshof

Insgesamt vier Gärtner arbeiten mit Johannes Deisenhofer in seinem Betriebshof-Team – zwei Männer in Vollzeit und zwei Frauen in Teilzeit. Zu tun gibt es genug für alle. Der 60-Jährige lässt ihnen meist freie Hand bei der Pflege der zahlreichen städtischen Pflanzbereiche. Dazu gehören beispielsweise Park und Friedhöfe oder die Grünbereiche der Gottmannshofener Grundschule. Und ebenso die Pflanzentröge in der Innenstadt sowie besagte Grünflächen am Straßenrand, die sich in den vergangenen Jahren ausgeweitet haben. Gleichzeitig finden sich immer wieder helfende Hände und Spender, die zum Erblühen der Stadt beitragen. So unterstützten Schüler im Rahmen eines Praktikums die städtischen Mitarbeiter beim Stupfen der zahlreichen Blumenzwiebeln.

Bereits im Herbst 2018 hatte der Umweltausschuss des Landkreises Dillingen das landkreisweite Projekt „Unser Landkreis blüht auf“ ins Leben gerufen. Für Wertingen bedeutete das keinen Neustart, eher einen noch intensiveren Blick auf die blühende Vielfalt.

Rabatte verändern sich im Laufe des Jahres und der Jahre

Am Beispiel des Grünstreifens am Ende der Zusmarshauser Straße erklärt Johannes Deisenhofer, wie sich die Rabatte im Laufe des Jahres verändert. Im Frühling zeigt sich die Blumenpracht der Steckzwiebeln, anschließend entfalten sich und blühen die Stauden, im Herbst und Winter bieten Gräser ein neues Gesicht. „Und jedes Jahr sieht es wieder anders aus, selbst wenn die Pflanzen gleich bleiben.“ Noch variantenreicher und interessanter empfindet Deisenhofer die Entwicklung der Wildblumen, die sich von selbst neu aussamen. Seit mehreren Jahren ist er persönlich mit seinem Fotoapparat unterwegs, um die Veränderungen anhand der Bilder zu beobachten. „Wir gehen weg von der kompletten Kontrolle, lassen der Natur ihren freien Lauf“, erzählt er. Eine Freiheit, die er auch seinen Gärtnern weitgehend gewährt. Gleichzeitig wissen alle, dass zu bestimmten Zeiten bestimmte Arbeitsschritte anstehen: Zwiebeln stecken im Herbst, Stauden rückschneiden im Frühling und gießen, wann immer es braucht. „Das wird uns wahrscheinlich durchs ganze Jahr begleiten“, vermutet Deisenhofer anhand der sich verändernden Witterung.

Im Moment bereiten seine Mitarbeiter unter anderem den Kreisel am Gottmannshofer Ortseingang aus Richtung Bliensbach vor. „Altes Zeug raus, auflockern, neue Wildblumenmischung einsäen, festwalzen – und wahrscheinlich gießen“, fasst der Betriebshofleiter kurz zusammen. Dann sollten dort die kommenden Jahre vielfältige Wildblumen erblühen. „Wir müssen nur aufpassen, dass das Gras nicht schneller als die Wildblumen wächst“, sagt er. Doch genau das findet er interessant: „In der Natur ist nicht alles beziehungsweise nichts ganz gleich.“

Darf ich Blumen pflücken?

So bunt und schön die verschiedensten Blumen in der Stadt mehr und mehr zum Blühen kommen, so sehr fragt sich vielleicht manche oder mancher, ob er davon die ein oder andere Blume abpflücken darf. Das kommt laut Deisenhofer tatsächlich gelegentlich vor. „Ich bin kein Jurist“, sagt Johannes Deisenhofer. Gleichzeitig gebietet es für ihn der Anstand, dass die Menschen die Blumen auf öffentlichen Gebieten für alle lassen. „Sie sollen schließlich der ganzen Bevölkerung Freude bereiten und dazu noch den Insekten.“

Deren Lebensraum und das mittlerweile mangelnde Nahrungsangebot beispielsweise für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge wieder zu erweitern, ist das ursprüngliche Ziel des Projekts „Unser Landkreis blüht auf“. Erreicht werden soll es, indem möglichst viele – auch private – monotone Rasenflächen in ästhetische, naturnahe und pflegereduzierte Blühflächen umgewandelt werden.

