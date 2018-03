vor 56 Min.

Bocksberger Feuerwehr hat viel zu tun

Wehr löscht brennenden Unrat und pumpt Keller aus. Heuer soll die Vergrößerung des Feuerwehrhauses in Angriff genommen werden. Umkleidekabine für Frauen entsteht

Die Vergrößerung des Feuerwehrhauses war unter anderem Thema bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bocksberg. Wie Vorsitzender Helmut Friegl sagte, soll der Anbau im Herbst beginnen.

In seinem Rückblick auf das Jahr 2017 nannte der Vorsitzende den Gartenmarkt und das Rockkonzert auf der Burg. Erneut waren Tausende Besucher auf den Burgberg gekommen. Heuer werden die Hütten mit neuen Dacheindeckungen versehen. Die Dächer sind schon 17 Jahre alt und durchlässig geworden. Der Tagesausflug führte die Teilnehmer zum Großglockner. Bei der Wallfahrt der Ortsvereine nach Violau nahmen wieder zahlreiche Gläubige teil.

Wie Kommandant Leonhard Gutmayr erläuterte, sind bei der Wehr 44 Feuerwehrleute aktiv, davon sind drei Frauen. Die vier Brandeinsätze betrafen einen Pkw-Brand, den Brand von Unrat sowie den Brand einer Wiese und eine Brandaufsicht bei der Sonnwendfeier auf dem Burgberg. Auch zu einigen technischen Hilfeleistungen wurde die Bocksberger Feuerwehr gerufen. So musste etwa ein Keller in Emersacker ausgepumpt werden. Bei einem Unwetter stand die Wertinger Straße in Bocksberg unter Wasser. Bei einem Verkehrsunfall gab es eine eingeklemmte Person zwischen Laugna und Asbach. Ein Gasaustritt in Geratshofen und ein Ammoniakgüllegeruch riefen die Feuerwehr Bocksberg auf den Plan. Auch bei Maibaumaufstellen, bei Burgfesten und kirchlichen Feiern war die Wehr engagiert.

Zehn Frühjahrsübungen und sechs Herbstübungen wurden 2017 absolviert. Dazu kam unter anderem noch eine Gemeindeübung in Laugna. Die fest eingebauten und mobilen Funkgeräte sind endlich einsatzbereit, war der Kommandant froh. Für heuer ist eine Leistungsprüfung und die Besichtigung der Wehr mit Laugna geplant. Zudem finden eine Ausbildung der Jugendgruppe und ein Erste-Hilfe-Kurs statt. Beim Burgmarkt am Wochenende 23./24. Juni und beim Rockkonzert am Samstag, 7. Juli, ist die Bocksberger Wehr mit von der Partie. Geplant sind wieder ein Zweitagesausflug, die Ortsvereinewallfahrt nach Violau und ein Kameradschaftsabend.

Der Platznot der Feuerwehr wird abgeholfen, gab Helmut Friegl abschließend bekannt: Ab Herbst soll der Anbau am bestehenden Feuerwehrhaus begonnen werden. Hier wird ein neues Tor eingebaut, eine neue WC-Anlage und eine Umkleidekabine für Frauen werden gebaut. Dritter Bürgermeister Hermann Jäckle dankte der Bocksberger Feuerwehr für ihren Einsatz. (fk)