Bocksberger Markt im kleinen Format

Höfe, Gärten und Geschäfte sind für Besucher geöffnet

Aufgrund der guten Resonanz vom vergangenen Jahr und der erneuten Absage des beliebten Bocksberger Burgmarkts haben sich die ortsansässigen Betriebe und Kunsthandwerker entschlossen, zum zweiten Mal ihre Waren im kleinen Rahmen anzubieten.

Am Freitag, 2. Juli, von 14 bis 20 Uhr und am Samstag, 3. Juli, von 10 bis 19 Uhr können alle interessierten Besucher in den Höfen, Gärten und Geschäften kulinarisches und dekoratives (Blumen, Schmuck, Glas, Holz, Papier, Stein, Eisendeko und Eis) bestaunen und erwerben. Es wird darauf geachtet, dass die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen eingehalten werden.

Die einzelnen Stationen sind beschildert und auf einem Rundweg durch’s Dorf zu Fuß leicht zu erreichen. (wz)