vor 21 Min.

Boxweltmeisterin kommt zum Sommerfest

Die Boxweltmeisterin Tina Schüssler kommt zum Gnadenhof in Possenried.

Der Gnadenhof in Possenried empfängt einen besonderen Gast.

Zum Sommerfest des Franziskus-Gnadenhofs Possenried kommt als Stargast die dreifache Boxweltmeisterin Tina Schüssler, die sich seit Jahren aktiv für Projekte für Mensch, Tier und Umwelt einsetzt. Das Fest findet am Samstag, 3. August, ab 15 Uhr bis circa 18 Uhr auf dem Franziskushof in Possenried (Reichenbachstraße 10) statt. Es gibt wie immer reichhaltige vegane und vegetarische Snacks und Speisen. Am Grill werden Steak- und Bratwurstsemmeln angeboten.

Selfies mit der Boxweltmeisterin möglich

Es gibt Recycling-Schmuck, Kirschkernkissen und bemalte Steine; beim Glücksrad winken schöne Preise, Besucher können auf Ponys reiten. Marek Schuster übernimmt die musikalische Umrahmung des Festes. Besucher können an Führungen über das Areal teilnehmen. Die Tierheilpraktiker und Tierretter Daniel und Peter Rotter geben als Gnadenhof-Betreiber auf Wunsch weitere Einblicke in die täglichen Aufgaben. Besucher können die Arbeit des Gnadenhofteams durch Patenschaften und als Mitglied unterstützen. Tina Schüssler steht bis circa 16.30 Uhr für Autogramme und Selfies zur Verfügung. (pm)

Lesen Sie außerdem:

Kreissparkasse unterstützt Wertinger Vereine

Viel nach Malawi mitgenommen

Themen Folgen