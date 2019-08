00:32 Uhr

Buchgutscheine für die Sieger im Vorlesen

Ulrich-von-Thürheim Grundschule kürt die Leselöwen

Seit fast 20 Jahren ermittelt die Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen die besten Vorleser. Zum Ende des Schuljahres trafen sich die Schüler der drei vierten Klassen, vorbereitet durch die Klassenlehrerinnen Nicole Zingler, Ellen Lanz-Zeilinger und Susan Crawley, in der Lernwerkstatt der Schule zum „Leselöwen-Vorlesewettbewerb“. Die besten Vorleser können als Trophäe einen kleinen Plüschlöwen (gestiftet vom Verlag Loewe) - mit nach Hause nehmen. In den Wochen zuvor fanden in den vierten Klassen die Buchvorstellungen zur Ermittlung des Klassensiegers statt.

Nun galt es aus den drei Klassensiegern den Schulsieger zu ermitteln. Nach der Begrüßung durch Rektor Michael Bachmaier begann der Vorlesewettbewerb. Die Jury aus Vertretern der Schule und Sponsorin Christine Gerblinger kürte anschließend die Sieger.

Schulsiegerin wurde mit dem ers- ten Platz Constanze Ehnle (Klasse 4c). Sie stellte das Buch „Die Schule der magischen Tiere - Top oder Flop“ von Margit Auer vor. Den zweiten Platz belegte Hannah Kehl (Klasse 4b). Hannah las aus dem Buch „Ich bin’s, Oda!“ von Nina E. Grontvedt. Der dritte Platz ging an Janina Knötzinger (4a). Sie unterhielt die Zuhörer mit einem Abschnitt aus dem Buch „Pippa Pepperkorn auf Klassenfahrt“ von Charlotte Habersack. Alle Kinder erhielten neben den Glückwünschen eine Siegerurkunde sowie Buchgutscheine. Diese können sie in der Buchhandlung Gerblinger einlösen und sich selbst Bücher vom Loewe-Verlag auswählen. (pm)

