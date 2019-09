26.09.2019

Bürger haben das Wort

Bürgerversammlungen in der Gemeinde Buttenwiesen

In der Gemeinde Buttenwiesen finden in den nächsten Wochen wieder Bürgerversammlungen statt, in denen Bürgermeister Hans Kaltner über die Neuigkeiten in der Gemeinde informiert:

am Dienstag, 15. Oktober, im Gasthaus Müller in Illemad.

am Mittwoch, 16. Oktober, im Schützenheim.

am Freitag, 18. Oktober, im Pfarrstadel.

am Montag, 21. Oktober, im Bürgerhaus.

am Dienstag, 22. Oktober, im Schützenheim.

am Donnerstag, 24. Oktober, im Gasthaus Rauch in Wortelstetten.

am Freitag, 25. Oktober, im Gasthaus Mengele. (pm)

