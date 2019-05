vor 58 Min.

Bürgermeister Wolfgang Grob kündigt seinen Abschied an

In der Bürgerversammlung Zusamaltheim erklärt sich der Bürgermeister. Und es gibt noch viele andere Neuigkeiten.

Von Manuela Winkelbauer

Mehr Besucher als in den anderen Jahren lockte die alljährliche Bürgerversammlung in Zusamaltheim an. Geschuldet war dies ganz offensichtlich dem anstehenden Umbau und der Sanierung der Wasser- und Abwasserkanäle in der Alten Wertinger Straße: Viele Anlieger waren gekommen, um sich informieren zu lassen. Bürgermeister Wolfgang Grob freute sich: „Eine stattliche Zahl ist heute hier vor Ort.“ Er stellte die Baustelleneinrichtung für Ende Juni in Aussicht und erklärte ausführlich, welche Kosten nun noch von den Anliegern zu tragen sind.

Durch den Wegfall der Straßenausbaubeiträge entsteht zwar kein Aufwand für die eigentliche Maßnahme auf öffentlichem Grund mehr. Doch: „Was auf eurem privaten Grund gemacht werden muss, geht natürlich auf eure eigene Rechnung.“ Dies bedeutet, dass die Anschlüsse zwar bis an die Grundstücksgrenze kostenfrei sind, etwaige Verlegungen von beispielsweise Revisionsschächten weiter in die Grundstücksmitte hinein, selbst zu tragen sind. Auch habe jeder Anlieger nur Anspruch auf einen Schacht. Mer mehr will, müsse die Kosten selbst übernehmen.

Grob empfahl, sich auf jeden Fall vorab bei den ausführenden Firmen zu informieren und sich ein Angebot machen zu lassen, um hinterher Überraschungen zu vermeiden. „Wir werden das aber gemeinsam mit den Firmen durchgehen und nochmals mit den Anliegern sprechen“. Ausdrücklich bedankte er sich bei den Grundstückseignern für die Bereitschaft, die Dachständer abmontieren zu lassen, fast alle hätten mitgemacht.

Zuvor hatte der Gemeindechef die weiteren anstehenden Investitionen und den Haushaltsplan 2019 ausführlich erläutert. Ein großer Posten ist dabei die Sanierung des Schulgebäudes, wo man auf ein passendes Zuschussprogramm warten will, zumindest aber jetzt schon die Fenster angreifen muss. „Wir warten hier auch auf ein Brandschutzkonzept.“

Beim Kindergarten steht eine Gebührenerhöhung zum Herbst ins Haus. Die Beiträge waren zuletzt vor zwei Jahren angehoben worden. Zum Thema Dorferneuerung sei nun der Zuwendungsbescheid gekommen. Heuer sei aber nur die Sanierung des Spielplatzes, der Abbruch des alten Friseurgeschäfts und die Realisierung des Maibaumständers umzusetzen. Für den Dorfplatz selbst werde 2019 nur noch die Planung abgeschlossen und die Ausschreibung durchgeführt.

Statistisch gesehen hat sich die Gemeinde kaum verändert: Die Einwohnerzahl ist um fünf gesunken, insgesamt leben nun 1217 Menschen in der Zusamgemeinde, 116 davon haben eine andere Nationalität. Zehn Geburten waren im letzten Jahr zu vermelden. Ob sich das heuer ändert, jetzt, da die Störche auf das Schulgebäude gezogen sind? „Die Schul- und Kindergartenkinder sind ganz aus dem Häuschen darüber“, schmunzelte Grob und erzählte, dass die Familie Adebar in Rekordzeit gebaut und Eier gelegt hätte, so dass eine Verlegung des Nests nicht mehr möglich gewesen sei. In Absprache mit dem Storchenexperten behalte man den Bau im Auge und überlege gemeinsam, wie es im Herbst damit weitergehe.

Nun bekamen die Bürger Gelegenheit zur Wortmeldung. So wurde angeregt, die Werte aus den Trinkwasseranalysen regelmäßig im Zusamecho zu veröffentlichen, vielleicht im Vergleich mit dem Augsburger Trinkwasser, das deutschlandweit im Vergleich wohl die besten Werte habe. Eine Sontheimer Bürgerin erkundigte sich nach den Abwassergebühren, die ja deutlich erhöht wurden. Grob bestätigte, dass diese Gebühren zweckgebunden seien und erläuterte das Verfahren. Alle vier Jahre würden vom kommunalen Prüfungsverband die Kosten geprüft – die Gemeinden seien verpflichtet, diese zu 100 Prozent auf die angeschlossenen Grundstückseigner umzulegen. Passt die Kalkulation nicht mehr, müsse nachgebessert werden. Bei der letzten Erhöhung sei man einen Mittelweg gegangen und habe sowohl den Grundpreis als auch die Verbrauchsgebühren angehoben. Ob das nicht unfair gegenüber denjenigen sei, die alleinstehend sind oder sehr Wasser sparend? „Kanäle werden auf 40 Jahre abgeschrieben, diese Kosten entstehen nun mal, ob wenig oder viel durchrauscht“, argumentierte der Bürgermeister. Man habe im Gremium versucht, es gerecht zu machen, indem man Bereitstellung und Verbrauch mit einbezogen habe. Der Defibrillator wird – wenn alles klappt – nun seine Odyssee durch die Gemeinde endlich beenden können. „Im Moment ist er bei mir im Büro“, sagte der Bürgermeister, „künftig wird er wohl beim VfL oben am Sportplatz seine Heimat finden.“

Kurz informierte der Bürgermeister auch über die Außenbereichssatzung im Mühlweg, dem Bebauungsplan in der Ludwig-von-Wirkau-Straße und die Sanierung der Ortsdurchfahrt Sontheim. Hier werde der Straßenbelag, der vom Schwertransport schwer beschädigt sei, durch das Straßenbauamt saniert. Zum Lerchenberg sagte er, dass noch nicht bekannt sei, wie das Areal genutzt werden soll. Mittlerweile sei aber auch der Denkmalschutz eingeschaltet worden, weil einige der Bauten denkmalschützerischen Wert hätten.

Abschließend erinnerte Grob daran, dass am 15. März 2020 die Kommunalwahlen anstehen. Wie bereits in der WZ berichtet, trete er selbst nicht mehr an. „Für mich ist es vernünftig, jetzt aufzuhören.“ Er sei gerne Bürgermeister, habe viel mit Menschen zu tun gehabt und habe für seine Heimat etwas tun können. Gleichwohl freue er sich jetzt schon auf die Zeit, wenn er nicht mehr die Verantwortung trage. Grob ermutigte die Bürger und Bürgerinnen, sich für das Amt, auch als Gemeinderäte, zu bewerben. „Sprecht Kandidaten an oder sagt es mir, dann spreche ich sie an.“ Wer Einblicke in die Arbeit eines Gemeindeoberhaupts haben wolle, dem würde er gerne berichten, was auf diesen in dem Amt zukomme. Die Angst, Grob würde sich später noch einmischen, brauche niemand zu haben. „Wer mein Wissen anzapfen will, kann sich gerne melden. Aber ungefragt wird es von mir nix geben.“

