vor 54 Min.

Bundeswehr-Waffen kennengelernt

Mehrere Mannschaften aus Wertingen zu Gast in Dillingen. Ein Feuerschützen-Mitglied liegt vorne

Die Königsscheibe beim Patenschaftsschießen mit den Bundeswehrwaffen durfte Horst Nißl von den Feuerschützen Wertingen mit nach Hause nehmen. Der erste Platz in der Mannschaftswertung blieb diesmal bei den aktiven Kameraden der Patenkompanie der Stadt Wertingen, gefolgt von den Feuerschützen und der Reservistenkameradschaft Wertingen.

Die Vertreter der Stadt Wertingen durften sich mit dem achten Platz zufrieden zeigen. Bei schönstem Sommerwetter begrüßte die Kompaniechefin der 5./ITBtl 292, Majorin Anne Schönberger, die Gäste aus Wertingen auf der Standortschießanlage in Dillingen. Fast die komplette Kompanie war vor Ort, um den Gästen neben dem Schießen auch noch ein attraktives Rahmenprogramm zu bieten. Nach der Einteilung in acht Mannschaften machte sich ein Teil auf den Weg an die Station „Einweisung in die Waffen Pistole P8, Gewehr G36 und Maschinengewehr“.

An dieser Station zeigte man ihnen die Handhabung der Waffen und die zu beachtenden Sicherheitsregeln vor dem scharfen Schuss. Anschließend ging es an die Schießstationen zum Wertungsschießen und Schuss auf die Königsscheibe. Danach bekamen die Gruppen die aktuellen Fahrzeuge Dingo und Eagle V mit ihrem Waffensystem FLW 100 vorgestellt.

Der andere Teil der Mannschaften fuhr mit Kleinbussen in die Kaserne. Hier wurde den Teilnehmern die Panzerfaust 3 in ihrem Aufbau und der Handhabung vorgestellt. Anschließend durften die Gruppen das Erlernte im Schießsimulator gleich unter Beweis stellen.

In einem anderen Gebäude bekamen die Teams eine theoretische Einweisung mit anschließend praktischer Übung in das Nachtsichtgerät Lucie. Wieder zurück auf der Standortschießanlage, wurden alle Teilnehmer vom „Spieß“ mit einem köstlichen Mittagsmahl aus der Truppenküche versorgt. Danach gingen sie gestärkt in umgekehrter Reihenfolge wieder an die Stationen.

Ernst König, Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Wertingen, bedankte sich im Namen aller Gäste bei Majorin Schönberger und ihrem Team „für die hervorragende Organisation und den hochinteressanten Tag“ , der sicherlich zu einer weiteren Vertiefung der Patenschaft beigetragen habe. (pm)

