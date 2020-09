vor 17 Min.

Buntes Programm auf der Zusaminsel

Es gab beschwingte Musik und humorvolle Gedichte zum Nachdenken

Professionelle Unterhaltung bei freiem Eintritt bot eine Auswahl lokaler Künstler am Sonntag auf der Wertinger Zusaminsel. Manfred-Andreas Lipp von der Musikschule Wertingen hatte bei der Matinee am Sonntag die Volksmusik der Gruppe „Vierklang“ mit Lyrik und Moderation von Gerhard Burkard ( Unterthürheim) gebündelt und so den roten Faden von der Tradition zur Gegenwart gefunden.

Nach einer beschwingten Eröffnung mit der Polka „ Der Klarinettenmuckel“ stellte Lipp seine Musikerkollegen Sabrina Steinle (Klarinette), Steffi Saule (Akkordeon), Rudolf Heinle (Bass) und den Dichter und Moderator Gerhard Burkard vor. Gerhard Burkard wäre kaum authentisch, wenn er die aktuellen Probleme leidgeprüfter Menschen wie auf der griechischen Insel Lesbos nicht in seiner Moderation gestreift hätte, um dann den Besuchern mit seinen hintergründigen, humorvollen Gedichten immer wieder den Spiegel vorzuhalten. Manche in der Region bekannte Persönlichkeit und manche Begebenheit kamen noch mal in Erinnerung.

Der „Indian Summer“ an der Zusam, vielfältige Volks-Musik, originale, originelle Literatur, schmackhaftes Kulinarisches und persönliche Gespräche machten für die bestens gestimmten Besucher diese Matinee zu einem gesellschaftlichen Ereignis und inhaltlich zum Gesamtkunstwerk. Lipp dankte in seinem Schlusswort nicht nur dem Publikum und seinen Musikern, sondern auch Kulturreferent Frieder Brändle und dem Lokal Limani für die Organisation. Er lud alle zur nächsten Matinee am kommenten Sonntag, 20. September, ab 11.30 Uhr mit der „Papa Lipp Combo – Jazz and More“ ein. (pm)

über das Restaurant Limani, Telefon 08272/64 10 01.

