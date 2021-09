Buttenwiesen

08.09.2021

33 Kilometer veraltete Wasserleitungen liegen in Buttenwiesen

Plus In Buttenwiesen sucht man weiter nach der Ursache der Wasserverunreinigungen. Privates Fehlverhalten kann ebenso Grund für die nötige Chlorung sein wie Versäumnisse der Gemeinde.

Von Birgit Alexandra Hassan

„Wir – die Gemeinde und das Gesundheitsamt – testen parallel“, erklärt Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner, „und das regelmäßig an vielen verschiedenen Stellen.“ Seit Anfang des Monats wird jetzt das Trinkwasser gechlort, da der Grenzwert für die sogenannten coliformen Keime weiterhin überschritten wird (wir berichteten). Betroffen sind davon bis auf Illemad und Lauterbach alle Gemeindeteile. Das verunreinigte Wasser stammt aus dem Hochbehälter in Oberthürheim. Dessen Neubau hat sich erneut verzögert. Allerdings sieht Kaltner das Problem derzeit an anderer Stelle.

