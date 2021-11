Buttenwiesen

17:45 Uhr

Buttenwiesen bekommt einen Waldkindergarten

Waldkindergärten erfreuen sich stetig wachsender Beliebtheit. Nun soll auch in Buttenwiesen eine solche Einrichtung entstehen, wie der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat.

Plus Die Einrichtungen werden immer beliebter. Gute Voraussetzungen für einen solchen Kindergarten in der Kommune gibt es beim Lauterbacher Freibad.

Von Brigitte Bunk

Die Kleinen spielen im Wald, als Spielzeug nehmen sie das, was sie in der Natur finden, und erleben Tag für Tag, wie die sich mit den Jahreszeiten verändert. Im Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach soll ein Waldkindergarten aufgebaut werden. BRK-Kreisgeschäftsführer Stephan Härpfer stellte das Konzept vor, welches sich das BRK oberhalb des Freibads gut vorstellen könnte. So, wie es in Dillingen und Höchstädt bereits läuft. Die Voraussetzungen sind sehr gut, denn durch den Bau der größeren Garage für die Schnelleinsatzgruppe der Wasserwacht und den BRK-Ortsverband Buttenwiesen stehen zwei Außentoiletten zur Verfügung, die auch die Kinder nutzen können. Zusätzlich wird noch ein Container, eine Schutzhütte oder ein Bauwagen für den Waldkindergarten benötigt.

