Buttenwiesener Naturschützer erwägen ein Bürgerbegehren

Die Bürgerinitiative „Keine Kreisstraße durchs Donauried“ und der Bund Naturschutz erörterten das weitere Vorgehen zur Straße durchs Ried von Pfaffenhofen nach Tapfheim. Dazu liegt unserer Zeitung eine Pressemitteilung vor. Kreis- und Bezirksrätin Heidi Terpoorten – Vorsitzende der Kreisgruppe Dillingen des Bund Naturschutz – erläuterte die Zuschussrichtlinien: „Das Vorhaben muss Naturhaushalt, Landschaftsbild und Flächen soweit wie möglich schonen und wirtschaftlich und sparsam geplant sein. Die Regierung von Schwaben (RvS) hat aber Ermessensspielräume. Mein Vorgänger Dieter Leippert nahm die Richtlinien ernst. Nach den jüngsten Wetterereignissen bestürzt es mich, dass unser Alternativvorschlag bisher keinen Eingang in die Straßenplanung fand.“