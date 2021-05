Buttenwiesen

16:14 Uhr

Buttenwiesens Bürgermeister Kaltner klagt über „Tiefschläge" der BI

Plus Buttenwiesens Rathauschef Hans Kaltner fühlt sich von der Bürgerinitiative „Keine Straße durchs Donau-Ried“ persönlich angegriffen. Wie deren Vorsitzender auf den Vorwurf reagiert.

Von Berthold Veh

Eigentlich läuft es in diesen Monaten richtig rund für den Buttenwiesener Bürgermeister Hans Kaltner. An vielen Stellen tut sich was in der Kommune. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Buttenwiesen kommt voran, der Umbau des Rathauses ebenfalls. Auch die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Oberthürheim hat begonnen.

Themen folgen