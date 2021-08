Chorleiter aus Buttenwiesen feiert Erfolg mit Kirchenmusik

Julian Beutmiller aus Buttenwiesen belegt den dritten Platz bei Chorleiterwettbewerb

Der in Deutschland einmalige vom Allgemeinen Cäcilien-Verband (ACV) initiierte Wettbewerb für Chorleiter wurde coronabedingt verschoben und von Rottenburg nach Stuttgart verlegt. Julian Beutmiller aus der Gemeinde Buttenwiesen, Masterstudent in Freiburg, erzielte beim Chorleitungswettbewerb „Spitzenklänge“ den dritten Platz.

Kooperationspartner des Wettbewerbs ist die Hochschule für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Der Wettbewerb will junge katholische Kirchenmusiker und Musikerinnen mit Schwerpunkt Chorleitung, die exemplarisch im Laienchorbereich arbeiten, fördern. Gleichzeitig sollen sie die Möglichkeit erhalten, ihre pädagogischen und künstlerischen Leistungen auf diesem Feld zu präsentieren und zum Vergleich zu stellen.

Für den Wettbewerb wurden aus zwölf Kandidaten aus Deutschland und der Schweiz acht Teilnehmer zu den beiden Wettbewerbsrunden zugelassen, von denen nach der Terminverschiebung sechs zum Wettbewerb angetreten sind. In zwei Runden erarbeiteten sie unter strenger Beachtung eines Hygienekonzepts mit dem Stuttgarter Oktett „Der Katzentisch des Figuralchors“, A-cappella-Literatur von Hugo Distler (1908-1942), Leonhard Lechner (1553-1606) und Kurt Thomas (1904-1973). Im Anschluss an jede der beiden Runden hatten alle Teilnehmer die Möglichkeit, zu einem kurzen Gespräch mit der Jury.

Der Initiator Marius Schwemmer betonte, dass gerade in Zeiten von Corona, in denen Repräsentanten der Kirchenmusik vor besonderen Herausforderungen stehen, die Förderung junger Kirchenmusiker und -musikerinnen ein sehr großes Anliegen sei, um so qualitativ den Erfahrungen und Sehnsüchten der Menschen in dieser Zeit mit der Kirchenmusik einen (Klang-)Raum öffnen beziehungsweise geben zu können. (pm) \u0009Bild: ACV

Lesen Sie dazu auch