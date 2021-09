Der Buttenwiesener Kaisersaal wird öffentlich zugänglich

Plus Er soll das Prachtstück im alten Buttenwiesener Rathaus bleiben. Nach vielen Hindernissen steht das Gebäude statisch jetzt bestens da. Über Kosten, Übergangslösungen und Förderungen.

Einzelne ältere Gemeinderäte erinnern sich noch, wie sie einst hier nach so mancher Sitzung saßen. „Meist haben wir einen Leberkäs gegessen“, erzählt Albert Stöckinger. Ob es den wieder geben wird, ist unklar. Sicher ist, dass das alte Buttenwiesener Rathaus bald wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Frisch saniert, und das um einiges aufwändiger als geplant.