Buttenwiesen

18:30 Uhr

Dicke Luft wegen Schlachtabfällen in Unterthürheim

In Unterthürheim stinkt es manchem - Grund ist ein Betrieb, der mit Schlachtabfällen arbeitet.

Plus Mehrmals im Monat muss die Polizei zu einem Betrieb in dem Buttenwiesener Ortsteil ausrücken. Ein Streit zwischen Anwohnern und dem Betreiber hat sich hochgeschaukelt – doch vielleicht liegt eine Lösung in greifbarer Nähe.

Von Benjamin Reif

In Unterthürheim gibt es einen Ort, zu dem die Polizei mittlerweile mehrmals im Monat ausrücken muss. So berichtet es Polizeihauptkommissarin Martina Guß. Es geht um einen Betrieb, der mit Schlachtabfällen arbeitet, die mit Lastwagen angeliefert werden. Das Betriebsgelände steht relativ nahe an Wohnbebauungen.

