Die Baumanns erlebten 65 Jahre unzertrennlicher Ehe

Die Baumanns feiern Eiserne Hochzeit. Sie haben viel Glück erlebt – aber auch großen Schmerz.

„Eiserne Hochzeit zu feiern, wie schafft man das?“ fragte die VdK-Vorsitzende Johanna Reiter. Im badischen Dialekt antwortete Richard Baumann humorvoll: „Ja me, sich halt net scheida lassa“ und seine Inge klopfte ihm zärtlich auf den Arm. Das Lächeln in ihrem Gesicht zeigt eine vertraute Verbundenheit zwischen den Beiden. Voller Freude zeigen sie die Familienfotos mit den zwei Enkelinnen und drei Urenkeln die den Platz auf der Fensterbank haben, als wären sie bei Opa Richard und Oma Inge immer da. Auch die Freude auf den nächsten Familienzuwachs können die Beiden nicht verbergen.

In Reilingen schlossen sie am 15. September den Bund der Ehe. Sie kannten sich aus der Jugendzeit. Reilingen und Neulußheim sind Nachbarorte im damals badischen Landkreis Mannheim. In der Stadt arbeitet er als KfZ-Mechaniker und Inge als Verkäuferin. Es war eine wahre Jugendliebe.

Die Familie erlebte eine schlimme Tragödie

Entschlussfreudig zog die junge Familie, die kleine Tochter Michaela war bereits geboren, um. „Eine schöne Zeit in Mindelau“, mit einem gewissen Wehmut sagt es Richard Baumann. Vielleicht deshalb, weil sie mit der Tochter ein besonders schweres Schicksal verbindet. Die junge Frau machte 2003 eine Nordafrikareise. Geiselnehmer entführten die Touristen und Baumanns Tochter verdurstete und verstarb in der Sahara. Ein Trost für die Eltern, „Micha“ wie sie liebevoll genannt wird, ist im Heimatort Lauterbach beigesetzt.

Im Zusamtal fanden sie 1999 ihr heutiges Zuhause, dass zunächst mit Fleiß renoviert wurde. Geselligkeit pflegen die Baumanns gerne. R. Baumann trainierte eine Stepptanzgruppe, bei öffentlichen Auftritten versprüten sie die Lebensfreude dieser Tanzweise. Das Singen im Liederkranz und heute noch besuchen sie die Veranstaltungen der VdK-Familie in Buttenwiesen. Seit das Sehen bei Inge Baumann stark eingeschränkt ist, liest ihr Mann für sie das Interessante aus der WZ vor. (pm)