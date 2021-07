Buttenwiesen

Die Gemeinde Buttenwiesen schafft 100 neue Bauplätze

Auf dieser Pferdekoppel am Ortsrand von Pfaffenhofen, südwestlich des Friedhofs werde 19 Bauplätze entstehen. Während die Gemeinde hier gerade in die Bauleitplanung eingestiegen ist, werden andere Baugebiete bereits erschlossen. Insgesamt entstehen in nächster Zeit in Buttenwiesen rund 100 neue Grundstücke.

Plus Schon bald können Bauwillige in Buttenwiesen loslegen. Erstmals wird es einen kompletten Quadratmeterpreis geben. Was dieser alles beinhaltet.

Von Birgit Alexandra Hassan

Die Gemeinde Buttenwiesen wächst. Und das kommt nicht von ungefähr. „Wir sind eine attraktive Gemeinde“, sagt Hans Kaltner mit einer großen Selbstverständlichkeit. Der Bürgermeister spricht aus eigener Erfahrung, hat selbst nur wenige Jahre während seines Studiums woanders gelebt und genießt die Vorzüge der Gemeinde. Und so will er anderen mit Buttenwiesen verbundenen Menschen ermöglichen, in ihrem Heimatort zu bleiben oder dorthin zurückzukehren.

