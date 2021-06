Die umstrittenen 650 Meter Straße bei Buttenwiesen

Plus Der Ausbau des Teilabschnitts der Straße von Pfaffenhofen nach Donaumünster ist umstritten. Jetzt sprachen Kreisräte darüber. Und auch die sind nicht alle einer Meinung.

Ein 650 Meter langes Stück der Straße zwischen Pfaffenhofen und Donaumünster soll ausgebaut werden. Parallel dazu wird die Anbindung an die DLG 23 Blindheim–Pfaffenhofen verlegt. Damit soll die Flurbereinigung Pfaffenhofen abgeschlossen werden und die angrenzenden Felder sollen verteilt werden. Doch die Maßnahme war von Anfang an umstritten.