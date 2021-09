Buttenwiesen

vor 33 Min.

Ein Preis zur Krönung von Alois Sailers Lebenswerk

Zwei Tage lang begleitete ein zweiköpfiges Filmteam den scheidenden Kreisheimatpfleger Alois Sailer (mitte) zu einigen seiner Wirkstätten. Am 22. Oktober wird er für seinen über 50-jährigen ehrenamtlichen Einsatz für den Denkmalschutz in Berlin mit der silbernen Halbkugel ausgezeichnet.

Plus Zwei Tage begleitet ein Filmteam Kreisheimatpfleger Alois Sailer in Lauterbach zu seinen ehemaligen Wirkungsstätten. Gleichzeitig hat der Landkreis Dillingen bereits über eine Nachfolge ab 1. Oktober entschieden.

Von Birgit Alexandra Hassan

Wer ihn dafür vorgeschlagen hat, weiß Alois Sailer nicht. Selbst hat er es jedenfalls nicht getan. Umso mehr freut sich der 85-jährige Lauterbacher, dass er in Berlin mit der Silbernen Halbkugel ausgezeichnet wird. Zwei Tage begleitete ihn dafür Anfang dieser Woche ein Filmteam in seiner Heimat. Weniger freudig sieht Sailer dem Ende seiner über 50-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit als Kreisheimatpfleger entgegen, die mit dem heutigen 1. Oktober endet. Obwohl Landrat Leo Schrell die Arbeit des Kreisheimatpflegers sehr schätzte, steht für ihn jetzt auf jeden Fall ein Wechsel an. Die Nachfolge ist bereits geklärt.

