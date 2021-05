Buttenwiesen

12:32 Uhr

Ein Unterthürheimer liest die zehn Gebote auf hebräisch

Zahlreiche Besucher, wie auf dem Bild von links Stefan Baur, Stefan Gmähle und Hubert Götz, schauten sich die Ausstellung auf dem Louis-Lamm-Platz an. Vor allem die Skulptur zog Aufmerksamkeit auf sich, welche die Form der Synagoge widerspiegelt.

Plus Zum Auftakt von vier Themensonntagen zeigen die Buttenwiesener Einfallsreichtum.

Von Brigitte Bunk

Eigentlich war es ganz anders geplant. Ein Film- und Ausstellungsraum in der ehemaligen Synagoge sollten Platz für die Besucher bieten, die sich auf 370 Jahre jüdisches Leben in Buttenwiesen einlassen. Statt der wertvollen Reproduktion des Kolleffel-Ortsplans von 1750 sahen die Besucher am Sonntag nun Bilder auf einem der zahlreichen Banner im Freien.

Themen folgen