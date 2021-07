Es braucht mehr Integrative Kindergartenplätze für Buttenwiesen

Plus Buttenwiesens Einrichtungen sind so gut wie alle voll besetzt. Ein Träger fordert dringend mehr Raum für förderintensiven Unterricht.

Einen Überblick über die Nachfrage nach Kindergartenplätzen gab Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner jüngst seinen Gemeinderatsmitgliedern. „Ich bin froh, dass noch freie Plätze zur Verfügung stehen“, sagte Kaltner mit Blick auf die beiden Lauterbacher Einrichtungen. „Und ich freue mich, dass kein Kind weggeschickt werden musste.“ Allerdings schlugen die Eltern von sieben Kindern das Angebot aus, in einen anderen Ort zu wechseln.